姚號召萬人 18日「手護首都」

2018-11-08

〔記者周彥妤／台北報導〕選戰進入倒數，民進黨台北市長候選人姚文智昨宣布，十八日的「手護國家首都」造勢活動，將於當日下午三時卅三分，沿著仁愛路、光復南路到市府路牽手，全長三．六公里，召喚上萬人的「台灣派」挺身參與，重溫二○○四年百萬人牽手護台灣的盛況，藉凝聚眾人之力贏得選舉。

姚文智昨在台北市府前廣場召開記者會，說明選前黃金週「手護國家首都」造勢活動。姚指出，他將從設在市政府前的活動舞台出發，沿著仁愛路、光復南路、市民大道、東興路，與所有民眾擊掌回到市府。

姚文智表示，途中會行經外界關注的大巨蛋，面對大巨蛋爭議，他提出以打造高於地面七公尺的「蝶翼」高架通廊，橫跨忠孝東路，連接南北，整合周遭在內的台北機廠、大巨蛋、國父紀念館、市議會、市府前廣場等處，打造成大安森林公園三倍大的「東區大公園」，加入牽手行列的朋友將未來的東區大公園串聯起來，因此當天的牽手活動也可說是「擁抱東區大公園」。

姚文智籲，盼堅守國家首都、拒絕中國打壓的朋友，都能總動員共襄盛舉，作為自己對抗中國勢力的後盾，一起向「九二共識」、「兩岸一家親、共圓中國夢」的代言人大聲說不；也期待當日能再現二○○四年百萬人牽手護台灣的成功經驗，透過牽手串連起大家的信心，將手中一票投給三號姚文智，一舉贏得台北市長勝利。