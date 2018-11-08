遭批綠營文化門神 小野淚嗆丁「沒讀書怎當市長」

2018-11-08

〔記者沈佩瑤、簡惠茹、黃建豪、葛祐豪、王榮祥／綜合報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野，表態力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁後，國民黨台北市長候選人丁守中批評小野、吳念真是綠營的「文化門神」。小野昨親上火線回擊，痛批「看見人心最黑暗的一面」，他沒有這麼卑鄙，講到激動處更三度爆哭，哽咽嗆問丁「沒讀過書怎麼當市長？」丁陣營則酸小野是「鱷魚的眼淚，假哭」。

對於丁說他跟吳念真是民進黨門神，包山包海，小野昨無奈解釋，自己只做了八年電影，從沒有靠政府，連和友人發起走遍三一九鄉鎮活動，都沒用政府一毛錢，全靠民間募款；丁守中的思維是過去的想像，但他們這群人是很簡單的，丁打的正是他們沒有做過的事。

柯向小野道歉 兩度相擁

小野不捨好友吳念真遭到汙衊，昨出面訪談到一半氣到痛哭，吳念真昨也在小野的臉書底下留言，表示「小野，謝謝啦，為了我寫那麼多字。但…有空多陪孫子玩吧！」

柯文哲昨在造勢場合，對小野遭批判公開表示「抱歉」，並兩度與小野在台上相擁。

柯受訪時強調，「台灣這國家實在充滿太多陰謀論了」，小野不會搞什麼棄保，他是文化人，不是政治人，說他是民進黨門神，他當然會難過。

陳其邁也要求丁守中應向小野道歉，批評丁用嗜血的、卑劣的政治操作，對小野進行「瘋狂式言語的霸凌」。

丁陣營酸小野「鱷魚的眼淚」

丁守中受訪則表示，他舉出的是具體事實，過去這些人都全力幫民進黨，為什麼這次跳出來幫柯？捨近求遠不挺姚文智挺陳其邁，中間都在操作棄保。

丁守中競選辦公室發言人楊植斗也說，小野根本就是鱷魚的眼淚，假哭；白綠合謀打丁守中，卻說不懂政治，騙大家看不懂。