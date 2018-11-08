丁︰柯蔡合謀棄保 姚︰棄柯韓保姚邁

2018-11-08

〔記者簡惠茹、周彥妤、郭安家、林良昇／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智日前號召全黨救高雄，棄姚保柯、棄姚保陳的說法四起，國民黨台北市長候選人丁守中昨批，蔡柯（蔡英文、柯文哲）合謀表露無遺；姚文智昨嚴加駁斥，強調這場選舉若真有「棄保」，也只有「棄中保台」，及「棄柯韓，保姚邁」。

丁︰民進黨操作棄姚 姚︰這場選舉只有「棄中保台」

姚文智日前鼓勵黨內全力搶救高雄，媒體昨問丁守中看法，丁說，柯的選情現在很膠著，民進黨也很緊張，所以柯蔡合謀表露無遺。

媒體問會不會覺得民進黨想棄姚？丁守中說，民進黨就是在操作這個，很明顯蔡英文跟柯文哲合作，今年五月提名姚文智後，柯蔡就沒有互相批評，姚文智自己也都質疑蔡英文為什麼不批評柯文哲，現在果然露出狐狸尾巴。

姚文智昨受訪時表示，台灣有兩個中國代理人，也是中國青睞的市長人選，一是柯文哲，另一是韓國瑜，尤其後者突然竄起，背後推手正是中國網軍五毛黨、在台的中資媒體，民進黨應團結一心，抵抗這股民主逆流。

是否認為遭民進黨棄保？姚文智否認，表示「當然沒有」，並要大家聽清楚，若這場選舉真有棄保，也只有「棄中保台」（棄中共保台灣）及「棄柯韓，保姚邁」。

姚文智表示，唯有「棄中保台」才能維持台灣價值，實踐城市改革的理念，尤其是自己在高雄市府服務十年，高雄進步力量不能遭民主逆流阻擋，所以才說團結挺高雄，台北就更努力集結基層，保衛國家首都。

姚文智也說，這場選舉丁「確定是老二」，「不管怎麼選就是第二名」，而第一名就是自己和柯文哲競逐。

丁守中則對姚的說法以「哈哈哈哈」回應，並說：「大家看結果，丁守中絕對有信心打倒柯蔡合謀的柯文哲。」