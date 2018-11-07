東奧正名公投24日舉行 政院︰不樂見我奧會會籍被取消

2018-11-07

〔記者李欣芳、梁偉銘／台北報導〕東京奧運台灣正名公投將於廿四日舉行，中華奧會主席林鴻道前天在行政院體育發展委員會會議報告時，憂心中華奧會會籍將面臨被「終止或取消承認」的潛在危機。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，終止台灣的會籍不是政府想要看到的，政府並未介入或操控任何公投案，是依法辦理公投，不論公投結果為何，都是台灣民意的自然表達，各界與國際社會都應尊重。

Kolas說，有關東奧正名公投結果，是否影響終止我會籍，這是假設性的問題，也是跳躍性的結論，最重要的是台灣的民意要被看見。

林鴻道︰國際奧會早行文不准改名

林鴻道昨表示，國際奧會五月決議來函不准我更名，月底將在東京召開執委會，十一月二十四日二○二○年東京奧運正名公投案，可能導致中華奧會會籍遭「終止或取消承認」。他形容中華奧會目前處境，就像父親告誡小朋友下午不要出門，但小孩硬要跑出去玩，回家可能面臨處罰。

林鴻道解釋，國際奧會得知我國啟動公投程序後，早在五月初執委會就達成決議，並行文通知中華奧會：「不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變。」強調一九八一年洛桑協議內容維持不變，且完全適用。假設最壞的情況發生，中華奧會真的被停權，外界也有聲音認為，台灣運動員仍可以獨立運動員名義參賽，林鴻道則回應：「獨立運動員連國家名稱、國旗歌都沒有了，這樣真的有比較好嗎？」

Kolas表示，捍衛國家尊嚴與選手於各項國際賽事參賽的權利，這是政府不變的立場。若公投最後成案，這是民意展現，期待中華奧會把台灣人民意見轉達給國際奧會，當然國際奧會最後的決定，台灣也都必須尊重。