沒給新北一毛錢？ 政院斥侯扭曲事實

2018-11-07

〔記者李欣芳、李雅雯、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜昨質疑選舉到了，行政院長賴清德帶了七千四百億元到各地撒錢（指前瞻計畫）、沒有評估，政策性買票，且各縣市平均數不一樣，像新北市一毛錢也沒拿到；行政院昨強力反擊侯友宜扭曲事實的發言，實在悖離事實太遠，顯示其對於市政的掌握度不足！

光捷運補助就逾三百億

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，建設不分藍綠，賴揆從去年底開始至各縣市視察前瞻基礎建設，以新北市為例，民進黨執政的這二年多來，光捷運建設，中央給予新北市的補助經費就超過三百億元。

她說，包括年度預算、前瞻第一期計畫、明年開始的前瞻第二期計畫中，也都對新北市的機場線、環狀線、三鶯線、淡海輕軌、安坑輕軌、捷運南北環線、萬大樹林線等，編有相當經費持續推動，上個月也才批定全線都在新北市境內、總經費達五五五億元的萬大樹林線二期計畫案，明年就要啟動。

Kolas表示，這兩年多來，板新二期供水改善計畫及污水下水道建設就挹注新北市一一○億元；政院今年也核定台北港發展計畫約一一○億元與新店寶高產業園區開發計畫十八億元；另外，中央也在前瞻計畫中核給新北市六座停車場，補助十三億餘元，是全國最多的。政院也核定衛福部台北醫院急重症大樓擴建計畫及瑞芳長照大樓，共二十八億。

此外，侯友宜前晚在新聞談話節目上諷「選舉到了，才要你女兒（指蘇貞昌女兒蘇巧慧）演場戲爭取（捷運）萬大樹林線」；蘇巧慧昨怒嗆「侯副市長，自己做不到，卻說認真努力有成績的人在演戲」。