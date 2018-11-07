侯拒辯論 蘇批傲慢賴皮

六都中唯一沒辯論會 「侯不重視民意 讓新北比別人細漢」
〔記者陳心瑜、翁聿煌／新北報導〕隨著選舉投票日逼近，百里侯的選戰攻防更趨激烈，尤其六都市長候選人的「辯論戰況」更加引發關注。
民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天表示，他非常為新北市民抱屈，有七、八成的民意都希望辯論，但就因為國民黨候選人侯友宜不願意辯論，新北市成了（六都）唯一沒有舉辦市長選舉辯論的選區，侯自恃不用辯論也可以當選，那市民就要讓侯落選，才會讓候選人以後不敢這麼賴皮、傲慢。侯友宜回應說，他每天用各種方式向選民報告。
由公視主辦的台北市長選舉候選人電視辯論將在十日登場，高雄市長候選人也確定在十九日辯論，其他各都的市長候選人也將在中選會舉辦的公辦政見會辯論。
新北市選委會副總幹事黃堯章說，公辦電視政見發表會分為一輪式、二輪式以及辯論式三種，新北市由於一名候選人勾選一輪式，一名勾選辯論式，未達「三分之二以上候選人同意時，得以辯論方式為之」條件。新北市公辦電視政見發表會將以一輪式的方式，於十二日上午十時錄製。而勾選一輪式候選人是侯友宜，勾選辯論式是蘇貞昌。
蘇貞昌表示，高雄市市長候選人陳其邁、韓國瑜已經決定辯論了，台南市也舉行過了，只有侯友宜「自恃他不用辯論也可以當選」，那市民就要讓他落選，才會讓候選人以後不敢這麼賴皮、這麼傲慢。侯友宜選前不重視民意，「如果還讓侯友宜當選，那以後一定更不重視民意、更賴皮」。
蘇貞昌說，這麼心虛、不願意接受檢驗、不願意接受媒體邀請公開辯論的人，市民一定要展現態度，不能讓這種歪風繼續下去，新北才不會差人一截，侯友宜的閃躲與逃避也讓市民懷疑，有能力處理四百萬人這麼複雜的市政嗎？
蘇貞昌昨晚在「新北逗陣衝音樂會」上批評，侯友宜連辯論都不敢，其餘五都都在舉辦辯論，「為何新北市比別人細漢」？
侯︰每天向選民做報告
侯友宜則表示，他每天用各種方式向選民做報告，不管是行動上、臉書以及媒體詢問，在各地區都與選民緊緊站在一起，實際了解民意需求才最重要，希望蘇貞昌辯論之前，先講清楚對深澳燃煤電廠的看法，要如何守護人民的健康？