丁守中酸文化門神 小野斥人身攻擊

2018-11-07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野近期拍攝影片，力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。國民黨台北市長候選人丁守中昨在臉書粉絲專頁指出，民進黨執政時，文化圈子想活下去的，誰不巴著小野？因為小野巴著民進黨，小野是綠營的文化門神，真正基進側翼，柯找小野，難道想的不是民進黨的選票？台灣就是充滿著這種整天只想著玩弄政治的政客、門神，政治才會變得如此骯髒、難堪。

千字文回擊 「不是每個人都像你想的那樣攀權附勢」

昨晚間小野在臉書以千字文回擊，「親愛的丁守中先生，這就是我想回應你的人身攻擊，希望因為這樣，使你相信，你用的許多思考方式都是比較舊的思維方式，並不是每個人都是這樣的。」

小野在貼文中表示，他在三十七歲之後便靠著自己一個字一個字地寫作，至今已經一百本。「承蒙老天眷顧，不靠任何勢力，大量的讀者成為我的衣食父母，三十年間我早就離開了電影界，何來包電影的理由？」

小野還提到，「順便告訴你，我陪伴我的學生柯文哲在市政府的這三年我是無酬志工，當初你嚷著要我辭職時，我就立刻做了。不是每個人都像你想的那樣攀權附勢。對了，像這樣無私的故事還有很多，選舉之後再告訴你。」

對於小野拍片挺陳其邁，柯文哲昨受訪表示，他想過「小野挺陳其邁是否有利操作棄保」這問題，不過「台北是個滿特殊的地方，綠的多一分、藍的就少一分，反之亦然，最後就下定主意做自己，我現在態度是如果每天想藍綠，自己就先死掉了。」

柯文哲受訪重申，人在世界上還是要有人情世故。選舉就是有加分、有扣分，若每一局都要斤斤計較，自己會先精神分裂。

柯認為每個陣營本來就會去想怎麼做對自己最有利，但他是採取比較自然的態度。

小野上廣播節目專訪時，語氣愧疚表示，在這件事情上「有點對不起柯文哲」，因為是自己做的決定，當時就是有群朋友、一群戰友來邀請，不過自己現在身分不一樣了，應該要更小心。

主持人追問是不是因為柯選情告急，所以派小野當「分身」挺陳其邁，好操作棄保？小野強調，自己從來不是柯的分身，「我就是我自己」。

他透露一度怕被罵，不想和柯說，但最後還是向柯坦白，他認為政治很短，友情會一直下去，柯聽完也只說「了解，這個很難，大家都有自己的朋友」。