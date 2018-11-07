選戰最後衝刺 柯文哲競選卡車跑透透

2018-11-07

〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕選戰倒數，市長柯文哲明起正式請假，但首場競選活動，今晚打卡下班後就秒速展開，柯將搭「行動競選總部」卡車，直奔西湖捷運站開記者會。柯陣營空、陸戰齊發，透過「LINE揪朋友群組」，與嘻哈團體合作，以穩固年輕選票，也將搭卡車全市跑透透，舉行公民論壇。柯競辦表示，將安排「非常多」的演講，但小型講座可能不對外開放。

柯將拿起麥克風 巡迴演講

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒表示，七日晚間正式啟動非典型陸戰，將於西湖捷運站辦記者會，並巡迴萬華龍山寺、木柵動物園、士林紙廠等景點，搶攻市場、企業和商圈夜市，一天至少有六到十個行程。

除了「行動競選總部」巡迴，柯文哲也透過大型造勢活動回顧施政成績，並邀市府首長站台。林昆鋒說，十日晚間將於北市府前舉辦「TeamKP挺柯Ｐ」活動，十一日在南港舉辦遊園會，十三日移往林森公園舉辦「愛擁抱台北慈善音樂會Ｘ柯文哲演唱會」，十八日再轉往北門廣場接力造勢，透過連續活動，召喚市民回歸。

柯競辦表示，會安排非常多的演講，「盼一天可講五場」，因柯認為只有用演講才能把理念講清楚，「五十、一百個人，他都願意講，一場四十分鐘。」柯昨說，辦大型活動太花錢，不如拿麥克風到處演講，跟當年的民主先驅蔣渭水一樣，那是最便宜的選舉方法。

最近有民眾在讀冊網路書店買佛經，結帳卻發現附送柯文哲政策白皮書，還標榜是「限量贈品」，直呼有被「強迫推銷」的感覺；有外縣市民眾也獲贈白皮書，怒嗆柯Ｐ又不是要選總統，「看個書也要被選舉干擾，很火大！」

柯昨解釋，「讀冊」的總經理張天立是好朋友，他們賣書時，可打勾選擇「要不要柯文哲的政策白皮書」，這是打勾才有，並非都隨書附贈，此舉可以減少郵資。