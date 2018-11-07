選戰最後衝刺 丁守中每日一問柯文哲

2018-11-07

〔記者簡惠茹、鍾泓良／台北報導〕年底選戰最後衝刺，國民黨台北市長候選人丁守中昨起「一日一問柯文哲」，攻擊市政缺失，儘管十一日六都市長候選人合體造勢破局，丁守中團隊表示，會持續祭出「天王站台」造勢，及「光復台北大步走遊行」基層動員掃街，逐一掃回地方失落的版圖，衝出選前氣勢，拉近與柯的差距。

六都合體破局 丁：自立自強

對於六都合體破局，丁守中昨說，因有一兩位不能來，中央認為，六都若無法成局，就各自拚自己的造勢，所以其他市長候選人也不會來。

丁守中表示，不會因此覺得國民黨不團結，現在是選舉最後階段，可以體諒各區選情吃緊，候選人要自立自強，現在台北靠的就是期盼台北經濟更繁榮、都市更新加速的大多數覺醒市民。

媒體問是否覺得韓國瑜要和藍營舊勢力切割？丁守中說，韓的活動場子都是國旗飄揚，韓也是高雄市黨部主委，不會有切割的情形。他不覺得韓不出席六都合體是要給柯文哲留情分，大家都在為自己選區全力衝刺。

丁守中團隊發言人詹為元指出，十一日仍有馬英九、吳敦義、朱立倫及郝龍斌「國民黨四太陽」合體站台，有助衝出藍軍氣勢。

在組織戰方面，丁守中拋出「光復台北大步走遊行」系列活動，邀台北市國民黨籍立委、競選團隊親自帶隊掃街，已舉辦中正、松山及士林場，成效不錯。

丁守中昨起「一日一問柯文哲」，他批評柯裁撤大橋和雙連派出所，施政外行領導內行，對當地治安造成嚴重影響與建築物閒置，他若當市長，馬上恢復兩派出所。

台北市警局行政科則表示，原大橋派出所一樓無償借給市立聯合醫院中興院區做為社區整合照顧據點，原雙連所一樓建成義警協勤中心，其餘空間由市警局大同分局做為員警待勤室，並無閒置。