李慶華涉貪 無故不到庭 將拘提

2018-11-06

〔記者王定傳、俞肇福、林良昇／綜合報導〕國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費五三二萬餘元，用以支付前妻每月十萬元贍養費及出國旅費，李雖否認不法，但因證人指證等證據，檢方九月依貪污治罪條例等罪將他起訴。新北地院原訂昨下午開準備程序庭，李慶華沒請假、無故不到庭，法官將囑託警方拘提他來開庭！

據了解，檢方偵辦時，李慶華僅到案一次，檢方原想安排他與證人對質，但他並未現身；法院昨日下午開庭，經合法傳喚，李仍無故未到，法官定於二十六日再開庭，將囑託李住居所轄區的汐止警分局進行拘提，並通知具保人督促李到案，若經合法傳喚、拘提無著，合議庭認已逃亡或藏匿，將依法發佈通緝。

地方人士︰很久沒看到李

記者致電李慶華與昔日的國會助理，但都聯絡不上。汐止區地方人士表示，李慶華自從立委敗選後已淡出政壇，曾與李互動的地方人士已許久沒看到他。有不具名的人士透露，李慶華敗選後，聽說到美國一段時間，他回國後也沒有再聯絡。

檢調調查，二○○七年一月至二○一六年一月，李慶華涉指示辦公室殷姓女主任、董姓及丁姓助理，以三人配偶提供個人帳戶，擔任掛名人頭助理，每月向立院申報公費助理補助費約兩萬至八萬元不等，虛偽申報合計五三二萬三九四元，用以支付前妻每月十萬元贍養費及出國旅費。檢方今年九月依貪污治罪條例、偽造文書罪嫌起訴李慶華。