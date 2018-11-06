拜會蔡總統 莫健︰台灣是重要的夥伴

2018-11-06

〔記者蘇永耀、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨接見來訪的美國在台協會（ＡＩＴ）主席莫健時說，期待美國及其他國家持續與台灣攜手合作，共同為印太區域打造一個更穩定和繁榮的未來。莫健表示，美國視台灣為亞洲重要且可靠的夥伴，也是世界上一股良善的力量。

總統首先說，莫健上週在「美台國防工業會議」演說時主動強調台美之間的堅實友誼，這正反映著台美對於民主、自由價值的認同，也凸顯雙邊在印太區域對於和平、穩定的共同利益。例如台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）在過去三年來，已經邀請三十多個國家、超過二百位專家學者，就數位落差、公共衛生、媒體識讀、對抗虛假訊息等議題研議。

莫健表示，此次訪台主要是因為台美之間具有全面性持久且互惠的夥伴關係，奠基於雙方支持民主及人權的共享利益與價值上。台美在安全、經貿、商業及人民關係上的各項領域，都有很大的進展。

莫健指出，本週他將參與GCTF的聯合委員會，規劃接下來一年的各項活動。

莫健強調，明年台美將慶祝雙邊關係的重要里程碑，亦即台灣關係法施行第四十週年。他期待持續推展台美各項夥伴關係，也相信接下來一年台美可共同合作，向全世界展現台灣不僅是美在亞洲重要且可靠的夥伴，也是在世界上一股良善的力量。