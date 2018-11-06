嚴德發︰人道救援考量 美艦可泊太平島

2018-11-06

售MK-62水雷可能性高

〔記者涂鉅旻、羅添斌、呂伊萱／台北報導〕美中南海角力引外界關注，美國「二○一八年財年國防授權法」並曾要求美國防部評估台美軍艦互泊的可能性。對於是否可能讓美國艦艇停泊太平島，國防部長嚴德發昨在立法院外交及國防委員會答詢時罕見表態說，「如果是人道救援應該可以」。

美新一波軍售 擬助M60A3戰車、C-130運輸機性能提升

嚴德發強調，以自由民主價值而論，台美為盟邦，但軍事戰略層面，則端看能否維持區域穩定，及是否合乎我方的利益。

此外，美方可望在年底以前宣佈新一波對台軍售項目，軍方高層指出，目前傳出的軍售項目除了一○八輛M1A2戰車之外，美方還將協助台灣進行M60A3戰車性能提升，為台灣的C-130運輸機提供性能提升套件；另為提升台灣水雷作戰能力，美方出售MK-62型空投快速打擊水雷給台灣的可能性相當高，未來可搭配P-3C反潛機運用。

對於國軍是否向美方洽購MQ-8B艦載無人直升機、MK-62空投水雷，國防部戰規司長吳寶琨在立院表示，這些軍備符合整體防衛構想、不對稱戰力，正評估建案，但美方尚未決定是否供售。

熟悉台美軍售作業的官員表示，MQ-8B艦載無人直升機性能優越，符合台灣作戰需求，兼具海域偵察及作戰攻擊之用，我方規劃未來可配合新一代巡防艦及新一代主力艦籌獲時一併部署，「但時程上不是那麼急迫」。