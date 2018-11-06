向調查官刺探情資 台商十萬交保

2018-11-06

〔記者錢利忠、黃捷／台北報導〕九合一選舉進入白熱化階段，檢調針對外國勢力介入選舉的情資格外重視；今年上半年，薛姓台商參加友人聚會，涉嫌向在座的調查局新北市調查處賴姓調查官，刺探不特定民眾的個資及宗教團體等情資，台北地檢署昨指揮調查局國家安全維護工作站，兵分兩路搜索薛男的公司及住處，約談被告薛男及該名調查官作證，訊後依違反國家安全法，諭令薛男十萬元交保，並限制出境、出海及住居。

遭刺探調查官︰手法與共諜雷同

檢調獲報，身為中小企業經營者的薛男，與被刺探的調查官是舊識，今年上半年間，兩人與包括求學時期的同學在內等共同友人聚餐，席間薛男與調查官談及「大家都是朋友，若有什麼特別的資訊及情資，以後可以互相幫忙一下」等字眼，但薛男並未要求該名調查官提供特定對象或案件等情資。

該名被刺探的調查官覺得薛男的言行有異，直覺其在閒聊中，有意無意地暗示要求提供資料，手法與有意刺探情資的共諜雷同，且薛男具有台商身分，時常往返台灣及中國，懷疑薛男被中國或其他國家吸收，有意刺探及蒐集調查局等公部門的情資或個資，聚餐後便將此事回報調查局。

調查局︰該案與選舉無關

薛男昨首度被搜索及約談，他偵訊時否認被中國或其他國家吸收，針對被檢舉涉向調查官刺探及蒐集情資等不法行為，也全盤否認，指自己只是單純閒聊。

至於薛姓台商被搜索及約談一案，是否與月底的選舉有關？調查局表示，該案與選舉絕無關聯，此次為單一個案，並無相關的其他前案。