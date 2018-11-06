抗中國假消息 軍方籲設專責機構

2018-11-06

國防部智庫︰三面向著手防範假訊息

〔記者涂鉅旻、謝君臨／台北報導〕中國假消息「攻」台，企圖影響台灣選舉，不僅衝擊社會安定，也形成國安問題。國防部智庫、國防安全研究院國防資源與產業所長蘇紫雲昨受訪表示，我國防範假訊息工作，應自政府角色、社群媒體角色和公民角色三面向著手，亦須在考量言論自由之下，訂定妥適規範。

蘇紫雲認為，中共解放軍非武力三戰「心理戰、輿論戰、法律戰」，自國共內戰至今，皆堅信「宣傳重於槍砲」的哲學，但我國為民主國家，軍方、情治單位不能逾越既有權責，他主張，可能須有一個類似國家通訊傳播委員會（NCC）的專責單位，來統合處理這些事務。

面對中國假消息滲透台灣的威脅，國防部長嚴德發在立院受訪表示，國軍業管單位對此設立機制，第一時間對假消息快速查明、反應與澄清，若涉違法則移交司法處置。對於中國可能影響台灣選情，是否有相關情資？嚴德發說，國防部都有掌握。

蘇紫雲認為，我國防範假訊息工作，應自政府角色、社群媒體角色和公民角色三面向著手。首先，政府應探討言論自由與不實訊息的區隔，做出制度上的定位與拿捏，資源配置也應有所調整。其次，傳統媒體仍有從業者扮演守門人，但社群媒體較缺乏相關經驗，因此，舉凡臉書、Line社群媒體應負起社會責任，只要經由舉報又具相關佐證的假訊息，社群管理則有權刪除闢謠。

蘇紫雲表示，第三，台灣現今為面對中國不實訊息的第一線，而烏克蘭面對俄國不實訊息，也有和我國相似的處境，烏克蘭曾在二○一四年以後推動一個計畫，協助一萬多個民間社團辨識假訊息；另歐盟對於社群媒體言論把關亦有經驗，都值得我方借鏡參考。

此外，民進黨立委劉世芳、王定宇昨與蘇紫雲召開「境外網軍介入台灣選舉 台灣陷國安危機？」記者會。

中國網軍年貼文4.48億次 「謊言說100次就變真的」

王定宇表示，中國於二○一五年底成立第五軍種，總部位於北京，編制十萬人，其中有三萬人是網路部隊，任務是進行情報、網絡攻防、心理戰等，透過釣魚網站、網路水軍等方式，進行「認知空間作戰」，當生活中被塞滿這些訊息時，就像是飛行員迷航，認知空間就會被扭曲；相較他國，「台灣現處於第一戰線」。

蘇紫雲說，依照哈佛大學學者最新的研究，對中國網軍或是五毛黨的統計，一年大概有四．四八億次貼文，平均每天約百萬次，對中共政府的護航，或是對外部的攻擊，這是非常驚人的數字，如同「戈培爾效應」，謊言說了一百次之後就變成真的。

劉世芳強調，打擊境外假消息有兩個重點，第一是內容查核，第二是管理網路平台散播，政府應盡快拿出具體辦法打擊假消息；在中期，則是強化立法、設置專責機構；長期則應提升閱聽人的媒體識讀能力。