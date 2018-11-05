中國擾台選舉 挺綠遭暴雨式攻擊

2018-11-05

黨政人士：民進黨被假消息一路壓著打

〔記者楊淳卉／台北報導〕中國以「假消息」輿論戰攻台，干預台灣選舉。綠營分析，中國今年鎖定台北、新北、台中、高雄四直轄市長選舉，作為影響二○二○年總統大選的「練兵地」。黨內人士指出，選戰熱點高雄市，中國介入非常嚴重，蔡英文總統也瞭解狀況，黨內人士坦言，民進黨被假消息「一路壓著打」，競選團隊無計可施，政府也在苦思對策。

「他們會攻擊到你噤聲為止」

民進黨立委邱議瑩表示，現在是「有網路，沒人性」，支持陳其邁的人會遭受到「暴雨式的攻擊」，「他們會攻擊到你不敢發聲、噤聲為止」。日前在道明中學line群組批評國民黨高雄市長候選人韓國瑜之後，邱議瑩臉書粉絲專頁上的發文，竟湧進百萬筆留言攻擊。

中國網軍仿效俄羅斯干預國外選舉模式，行政院也直言，中國網軍正在影響台灣選舉，已達到「大軍過境」的可怕程度。民進黨高雄市長候選人陳其邁上月底參與「反併吞」活動表示，「中國文攻武嚇，擺明介入高雄選舉」；民進黨台北市長候選人姚文智三日也稱，不願看到高雄「被一個背後有大量中國網軍協助的小丑，把高雄廿年來建設毀於一旦」。

韓國瑜聲勢暴漲，網路聲量驚人，被喻掀起「韓流」，威脅民進黨在高雄長期執政。黨內人士指出，中國嚴重介入高雄市長選戰，現在黨內都非常緊張，總統府秘書長陳菊三天兩頭就往高雄跑，團隊內部也回報，年輕人都說要投韓國瑜，但問他們為什麼要投韓國瑜，他們也說不出來，只覺得韓國瑜很有趣。

黨政人士指出，「輿論戰」是現在最重要的戰爭，中國透過輿論戰，進而進行心理戰，擾亂民心，中國步步進逼，然而台灣政府的回應步調很緩慢。

對於中國對台進行輿論戰，據悉，近期總統府內一場內部會議中，對於與會者提及，如何因應中國利用媒體渲染、放送不實訊息？蔡總統表示，若對媒體稍作「勸告」，會對不起民進黨過去因為言論自由而犧牲的許多人。