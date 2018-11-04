選情觀測站》韓丁柯不等邊三角關係

2018-11-04

記者陳杉榮／特稿

陳其邁昨天宣布辭立委，迎戰來勢洶洶的「韓流」，高雄牽動台北，這場選戰越來越精采。

把選戰綜藝化發揮得淋漓盡致的韓國瑜，經由唱作俱佳的政治「實境秀」，網路聲量獨步台灣，知名度和見光度暴增，幾乎宣告提前擊潰所有的國民黨巨頭，加上網路深藍同溫層和境外五毛黨帶風向，韓國瑜已然和對他有「知遇之恩」的柯文哲等量齊觀。說句不客氣的話，再發展下去，他就是下屆藍軍的總統候選人。

韓國瑜之所以能「享用」獨領風騷的「氣勢」，有一半要感謝洪秀柱。三年前總統大選，洪秀柱被國民黨主流集體運作「換柱」，朱立倫又選得太差，深藍群眾這股悶氣怨氣怒氣還有生氣，憋了許久，終於盼到一個和洪秀柱同質性極高的韓國瑜，這回把所有的力氣全部投射在他身上。

另一半要感謝柯文哲。韓國瑜本是過氣之人，在台北農產運銷公司和柯市府搭配得非常愉快，雖因民進黨介入去職，但也因柯的抬愛讓韓有了另起爐灶的「香火」；既然曾是柯的盟友，有強大網路能量的「柯粉」網軍，對韓總自然另眼相待。

反年改的軍公教人士，到處在找舞台反小英，這回逮到機會，集結在高雄力挺韓國瑜，充當演講場的「義務群眾」，搖旗吶喊，聲勢自是不凡。還有在高雄吃癟很久的國民黨民代和地方人士，不甘願老是看民進黨的臉色，不分派系挺韓，終於打出這番局面。

臨危授命的韓國瑜，本來只是吳敦義的一枚活棋，未料人選一推出，各項參選條件立即成就，「萬事俱備」之外的「東風」，又從境外源源不絕而來。中國各地的台商爭先恐後的捐款，網路上許多超乎想像的境外支持者，攻陷各大網站社群。說當選後，政治性抗議和意識形態請願「統統不准」，以「屁毛說」反批要他道歉的民進黨議員候選人的韓國瑜，成了這次選戰的「巨人」。

國民黨內好多人期待韓國瑜有「外溢效應」，希望能幫助民調未能一舉躍起的丁守中等候選人。但韓粉則說，韓國瑜和國民黨不能畫上等號。

丁守中問政績效不錯，風評頗佳，沒有結黨營私，但北京不支持他，深藍群眾則認為他不夠帶勁，不夠兇狠，要瘋狂的韓粉支持丁，「頻率不對」。而且「北柯Ｐ、南國瑜」，柯韓惺惺相惜，從他們近來的發言，可以想像在韓柯的內心深處，還有一種情懷。

丁守中若當選台北市長，首都市長聲量自是不同，柯文哲就將失去舞台，不管韓國瑜能不能當選高雄市長，力拱柯韓牽制民進黨的「幕後影武者」，一定不願意看到出現這樣的局面。很簡單的道理，不知道國民黨的支持者怎麼想。