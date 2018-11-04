達賴盼來台與科學家對話 李遠哲：非常歡迎

2018-11-04

〔記者鍾麗華／台北報導〕「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」昨在達蘭薩拉大昭寺舉行最後一天，西藏精神領袖達賴喇嘛表示，希望這是個開始，未來盼能持續邀請華人科學家對話，他也表達在台灣舉辦的可能性，現場響起熱烈掌聲，前中研院長李遠哲對達賴說：「非常歡迎到台灣。」

達賴與李遠哲、中研院士李世昌、李定國、吳茂昆、牟中原等九名來自台灣的科學家展開三天對話，昨達賴為他們戴上哈達，表達謝意。達賴表示，他與西方科學家對話已持續超過三十年，西方科學家有根深柢固造物主的觀念，相較之下，他更喜歡和亞洲科學家對談。

達賴提到，他與北京清華大學一位教授在美國相識多年，兩人互相承諾，教授未來在北京清大舉辦科學會議時，要發邀請卡給他，「不是以達賴喇嘛名義，而是以科學家的名義。」達賴說，現在中國內部沒有自由，他只能邀請來自台灣的科學家，沒辦法邀請中國科學家對話，這種會議在台灣舉辦的可能性是有的；現在是時候，透過佛教與科學對話，好好了解內心知識，讓佛教典籍所說的不只保存在佛典中，能夠進一步去運用，僧侶不能只會祈禱、做法會、迴向而已。

李遠哲表示，這次對談打開他的心智，畢竟科學也有極限。李遠哲稍早與達賴對談「全球暖化」的議題時指出，地球的能源無法平衡，就像人類，吃的比消耗還要多，人就越來越胖，地球溫度也越來越高。他認為，政府掌舵者必須要改變只求經濟發展的目標，台灣最近停建火力發電廠，讓他很感動。達賴回應表示，他與李遠哲同是諾貝爾獎得主，希望能集結更多得主的力量，發起全球環保運動。