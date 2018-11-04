捍衛台海 派里級雙艦8日成軍

2018-11-04

守護海峽第一線

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購的兩艘派里級軍艦在去年五月自美返抵國門，經過長達一年半的戰備整訓後，軍方規劃在本月八日舉行成軍典禮，並邀請蔡英文總統親自校閱主持。兩艘派里級軍艦成軍後，正式成為海軍一四六艦隊戰鬥序列成員，加入海峽第一線防務任務。

配備SQR-19聲納 反潛戰力躍進

軍方官員表示，兩艘派里級軍艦安裝有SQR-19拖曳式聲納，偵蒐功能強大，對我國整體反潛作戰戰力將有重大助益。

銘傳、逢甲號將納編146艦隊

兩艘派里級巡防艦分別為「銘傳」軍艦（PFG-1112）與「逢甲」軍艦（PFG-1115），將編入海軍一四六艦隊，與同級別的八艘成功級軍艦共同編組，駐地在澎湖馬公，但成軍典禮將在高雄左營舉行。軍方相關官員說，這是考量高雄左營擁有豐富的成軍典禮接待經驗及能量。

我國是以台幣五十五億餘元經費，向美國採購兩艘派里級軍艦，在美軍當時服役的派里級軍艦中挑選目標，分別命名為銘傳號與逢甲號，兩艘軍艦原為美國派里級艦泰勒號（USS Taylor EFG-50）與蓋瑞號（USS Gary EFG-51）。

海軍司令部指出，兩艘軍艦為美國海軍經過演訓驗證的性能優越軍艦，與國內現役成功級軍艦許多系統及武器配備可通用，同時包含原隨艦安裝的兩套SQR-19拖曳式聲納，對我國整體反潛作戰戰力將有重大助益。

軍方相關官員說，海軍在前年五月派出近三百位接艦官兵赴美，歷經十個月時間努力，依計畫順利完成各階段的工程及測試，接艦官兵均通過美方嚴格的訓練與驗收，也獲美方人員高度讚許，兩艘軍艦去年五月返國後，隨即展開相關裝備整合測試及人員訓練，將在本週四（八日）舉辦成軍典禮。

兩艘派里級軍艦成軍後，海軍原計畫要將現有六艘諾克斯級軍艦分批汰除，但因為諾克斯軍艦的反潛戰力強大，除負責東部海域的防衛作戰之外，更是我國海軍反潛主力，加上有幾艘諾克斯軍艦持續擔任中科院新研發飛彈的測試載台，汰除工作「有計畫，但尚無確切時間表」。