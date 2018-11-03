議長選舉收賄 國民黨屏縣8議員發監

2018-11-03

〔記者葉永騫／屏東報導〕新竹縣的國民黨籍六位現任、前任議員，日前才因貪污罪定讞而入監服刑，昨又有屏東縣八名國民黨籍縣議員因議長賄選案定讞而被發監執行。

議員稱政治力介入 民進黨駁斥

屏東縣議長賄選案判刑確定的八名藍營縣議員，王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳昭忠、陳美瓊、歸曉惠（已辭去議員選上三地門鄉長）等人，昨由上百親友送別，到屏東地檢署報到發監執行，屏東地檢署主任檢察官陳怡利說，本案已「判決定讞」且啟動防逃機制，更是社會矚目案件，故依法快速執行；王志豐等人卻批政治力介入司法，還沒收到判決書就先收到執行命令，連司法救濟的機會都沒有。

入監的八名縣議員，王志豐、陳美瓊、潘裕隆已登記參選下屆縣議員，歸曉惠參選下屆三地門鄉長，參選資格都已被取消。

潘裕隆說，判決前一個星期，傳聞總統打電話詢問下屆縣議會民進黨能不能過半，接著就判決定讞，且十月廿五日判決、廿六日就收到地檢署執行命令，判決書卻是十一月一日才收到，這不是政治迫害、司法不公嗎？連基本的司法救濟機會都不給。

民進黨屏東縣黨部主委許展維回應，「絕對沒有總統打電話關切」之事，相關指控毫無根據、子虛烏有！

屏檢主任檢察官陳怡利說，八名縣議員昨全數向地檢署報到，另有二名非民代的被告則向台中報到，依法辦理，如有不服可依法提出救濟。