侯出席淡大座談 接受學生大考問

2018-11-02

〔記者葉冠妤、何玉華／新北報導〕繼民進黨新北市長候選人蘇貞昌之後，國民黨新北市長候選人侯友宜昨晚也到淡江大學參加「公民計畫」座談，他以「單純的力量」作為講題，講述從基層警察到參選市長的人生經驗；會後開放學生提問時，有學生詢問他當年拘提鄭南榕一事，侯友宜強調，身為基層警察只能依照拘捕令執行，所有過程問心無愧、坦蕩蕩。

被質問抓鄭南榕 侯稱問心無愧

蘇貞昌十月二十四日已到淡大參加座談，蘇昨在臉書PO出他當時演講的影片，頗有互別苗頭的意味。蘇貞昌PO文說，「如果你是柏林圍牆上的東德士兵，你可以選擇開槍射殺越過邊境的人民，但也可以選擇故意把槍口偏移幾吋。」「 投票是選擇、政治是選擇，人生也是選擇，自由的社會中，任何人都能依照認同的價值做出判斷…，但是，你的選擇，就代表你的價值。」

侯原訂十月廿三日出席座談，後來因普悠瑪翻覆事故，臨時和淡大學生會協調延期。他昨晚一開場就先解釋改期的緣由並向學生致歉，隨後從他擔任菜鳥刑警講起，分享逮捕槍擊犯張錫銘、陳進興等過程。

學生提問說，如何看待當年拘捕鄭南榕、對盧修一潑辣椒水等行為？若能重來，是否會拒絕？侯友宜說，鄭南榕案當時已是民主法治時代，基層警察一切按照法律執行，當時高檢署發布拘捕令，現場也安排救護車、消防車待命，所有過程問心無愧、坦蕩蕩。

有學生提到徐自強冤獄案，侯澄清他當時在北市刑警大隊，只支援辦案，未負責偵訊，「我連徐自強長什麼模樣？我看都沒看過、問也沒問過，怎麼會說我去刑求他咧？」

還有學生詢問侯友宜對「愛家公投」態度，侯說，相愛的人都應該得到祝福，至於法律要怎麼制定，他尊重立法院的決議；學生也問侯友宜，是否贊成台灣與中國統一？侯友宜僅強調台灣人要不分你我、團結一致。