蘇啟動拜票中心 菊幫打電話催票

2018-11-02

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌的「電話拜票中心」昨天啟動，擔任蘇貞昌競選辦公室主任委員的總統府秘書長陳菊，昨晚下班後到總部幫蘇貞昌打電話拉票。同一時間，蘇貞昌出席深坑競選總部音樂會，兩人分進合擊。陳菊表示，新北市的選情五五波，非常緊繃，呼籲市民「選對人才會做事」。

籲新北市民「選對人才會做事」

「你好，我是陳菊，花媽啦！」陳菊連續撥打數通電話，有民眾在電話彼端聽見陳菊的聲音，忍不住驚呼：「真的是妳嗎？」也有市民展現熱情，向陳菊保證一定支持蘇貞昌，陳菊除了拜託市長投給蘇貞昌，也要民眾力挺民進黨新北市議員候選人。

陳菊表示，許多志工朋友在下班後，義務打電話幫蘇貞昌拉票，新北市的選情五五波、非常緊繃，希望新北市民「選對人才會做事」，才能在未來四年帶來很大的改變。

對於民進黨近日的內部民調，指蘇貞昌的支持度僅小輸國民黨新北市長候選人侯友宜，陳菊說，民進黨內部民調非常嚴謹，不是要讓某些人高興或不高興，民進黨的民調都是滾動式民調，她比較相信，至於其他不同的民調都有不同的立場，尊重、參考就好。

陳菊說，她對新北市民非常有信心，許多市民對蘇貞昌以前的政績都非常懷念，相信以蘇貞昌的努力並且已經提出很多好的政見，一定能夠獲得新北市民的認同。

對於陳菊打電話幫蘇貞昌拜票，國民黨候選人侯友宜昨受訪說，他的競選團隊沒有「大咖」的政治人物幫忙，只有志同道合的年輕朋友一起打選戰，所有的市民朋友就是他的大咖，他會結合所有的「市民大咖」贏得最後勝利。