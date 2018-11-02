台歐BIA遲未啟動談判 外交部：中國壓力影響

2018-11-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕台歐盟投資協定（BIA）至今未正式啟動談判。外交部昨坦言，確實受到中國壓力影響；但外交部也指出，歐盟今年九月發布「連結歐亞」（Europe-Asia Connectivity）策略，歐盟外長投書台媒強調「連結歐亞是時候晉級」，是相當積極的訊號，我方對此維持審慎樂觀態度，持續與歐盟接觸。

歐盟推「連結歐亞」策略 我審慎樂觀

台灣與歐盟進行BIA推案，去年在次長級經貿對話會議中，成立雙邊工作小組，進行預備作業，常態性盤點雙方的體制與法規。歐盟今年七月與日本簽訂經濟夥伴關係協定（EPA），也在九月發布「連結歐亞」策略，計畫全面推動歐亞在運輸、數位經濟、能源及人文交流等四大領域連結，但台歐BIA至今尚未正式啟動談判。

針對台歐BIA遲未有進展，外交部歐洲司副司長陳欣新昨出席外交部例會時說，雙方間有各式架構促進經貿交流，我方也持續透過友我議員與智庫學者推動此案，希望啟談；所有歐洲訪團到台灣時，我方也都向對方表達。

對於是否遭到特定國家阻撓洽談，陳欣新也坦言，中國壓力無所不在，「確實是有些壓力」，不過我方藉由實質議題討論，讓對方了解簽署BIA對大家都是互惠的。陳欣新也說，沒有特定國家表達反對，我方對此案保持審慎樂觀態度，但很難給出一個具體的啟談時程。

陳欣新補充說，歐盟今年九月發布「連結歐亞」策略後，歐盟外交及安全政策高級代表暨歐盟執委會副主席費德麗卡．莫格里尼特別投書台媒，強調「連結歐亞是時候晉級了」，並說明四大領域，就是「積極訊號」。我方持續接觸，觀察四大領域中哪些部分和我們新南向政策有交集，持續推動洽談。