陸委會民調》中國推動申領居住證 五成六認為政治統戰

2018-11-02

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／台北報導〕陸委會昨公布最新民調結果，針對中國推動台灣民眾申領居住證，五十五．七％認為是一種政治統戰；近五成民眾支持政府修法對於申領者採申報登記制；七十二．五％支持強化兩岸相關法令和進行必要管理作為。陸委會副主委邱垂正表示，民調顯示，多數國人認為領用居住證民眾須申報，也支持政府採取管理作為。

港澳台領取者 約七到八萬人

國安局長彭勝竹昨在立法院外交及國防委員會進行業務報告，立委問到中國已核發多少數量的居住證？彭回答，粗估中國已發出七到八萬份，他並認為，對於領取居住證者應有申報制度，並有所管理與了解較為妥當。國安局解釋，該數據包括台灣、香港、澳門的領取者。

對於台灣民眾領取中國居住證，邱垂正表示，陸委會已會同相關機關，透過各種管道蒐整申請人數，對於國安局估計，會納入政策參考。至於管理居住證的修法進度，希望在本會期內將法案送到立法院，目前正徵詢各界意見中。

此外，中國人力資源社會保障部門正在研議台灣民眾參加社會保險的暫行辦法。對於「雙重參保」的問題，邱垂正指出，儘管暫行辦法免去養老、失業險，但國人關切的強制納保問題仍有待解決。

邱垂正解釋，按辦法所提，國人關切的醫療、生育和工傷保險並未免除，這對習慣返台就醫民眾，會是個負擔，提醒民眾赴陸發展、申請居住證時，應審慎評估。陸委會持續關注陸方的處理進度，以及對台灣民眾在陸權益的可能影響。