莫健：台灣應儘速增強嚇阻能力

2018-11-02

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」上月底在美落幕，美方出席官員皆對我國建軍備戰提出建言，美國在台協會（AIT）主席莫健十月廿九日發表閉門演說時，呼應美國國防部副助理部長海大衛說法，除呼籲台灣應逐步增加國防預算，他也表示，台灣在潛在新戰力的長期投資方面值得讚許，但也應在短期內增強嚇阻能力（deterrent capability ）。

籲台逐步增加國防預算

莫健和海大衛皆在十月廿九日發表閉門演說，主辦單位「美台商會」在美東時間十月卅一日公佈莫健的演說稿。由於近期美、中關係緊張，莫健在演說時特別提及，中國近期對台灣、美國在亞洲、全球的利益予以施壓，使台美雙方夥伴關係「比以往任何時候來得重要」。美國將持續在「一個中國」政策下與台灣保持緊密聯繫，也根據「台灣關係法」滿足台灣合法防禦需求、遏止威脅。

解放軍渡海載台數量龐大

莫健也表示，美國政府持續鼓勵台灣有所認知，在最壞的情形下，其有效的嚇阻能力須將中國解放軍數量龐大的可渡海載台納入考量；而台灣相關的載台數量和解放軍相比，已不再佔有優勢。

莫健也對台灣推動「國防自主」政策的決心表示讚許。他表示，蔡英文政府相當重視自主防衛系統的建置，也認定「國防自主」為國防戰略的骨幹。

台應強化後備與召集體系

對於蔡總統表明我國明年度國防預算將增加，莫健認為，這是朝正確方向前進。他也呼籲立法院支持這項預算案，展現台灣願意為自我防衛負起重責大任的決心。

莫健並強調，他持續鼓勵台灣加倍努力，增強全面性防衛的相關準備，並進一步投資國家防衛、增強後備與召集體系。另一方面，台灣在潛在新戰力的長期投資方面值得讚許，但也應在短期內增強嚇阻能力。