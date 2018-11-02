國安局長證實》假消息攻勢 中國解放軍操控

2018-11-02

擔任「農場」管理者 進行「制腦權作戰」

〔記者涂鉅旻／台北報導〕假訊息氾濫已成我國重點防範議題，民進黨立委蔡適應昨在立法院外交及國防委員會詢問國安局長彭勝竹，某些假訊息來源，是否已從個別網軍，變成中國解放軍的系統攻擊，或下指導棋？彭勝竹表示，「我們知道是有的」、「是」。彭勝竹說，國安局正統合各單位，盼將網路訊息管理納入國安局的管理要項中。

反制網路假消息 國安局擬納管

對於各種變造的假訊息在網路平台流竄的亂象，蔡適應先是詢問，國安局是否有掌握，假訊息的來源已自個別網軍，變成中國解放軍部隊的系統攻擊，或在背後下指導棋？彭勝竹回答，「不排除各種可能性、是有可能的」，隨後又說「我們知道是有的」。

蔡適應追問，所以根據國安局情資顯示，中國是否確實已運用解放軍戰略支援部隊，來擔任假訊息的「農場」管理者？彭勝竹回答：「是。」

由於前國安局長蔡得勝曾表示，「中國如欲對台動武，將是打癱瘓戰」，國民黨立委李彥秀問彭的看法。彭勝竹說，中國對台從未手軟過，並且研究、想盡辦法從事各種攻擊手法與樣態；但他認為，蔡所言是「個人觀察」。

民進黨立委王定宇也追問，外傳中國解放軍戰略支援部隊有十萬人，網路攻擊部隊則有三萬人，且總隊設於北京，此事是否為真？國安局官員答覆，此消息「部分吻合」，雖然中國解放軍剛進行軍改，編制仍有浮動，但相關人數確實逐漸增加。套句中國的術語，這就是「制腦權作戰」，散佈爭議訊息來混淆視聽。

另對於假訊息的防範作為，蔡適應認為，國安局最重要的法為「國家安全法」，但國安局和其他國家國安局相比，缺少了一些「武器」。彭勝竹表示，國安局和他國國安單位最大差別，可能在於執法權；國安局正統合各單位的研究，盼將網路訊息管理納入國安局的管理要項中。

詆毀元首 國安局列入蒐報項目

國民黨立委曾銘宗詢問，國安局是否針對社群網站、媒體蒐集資訊，以及搜集的媒體、平台範圍？彭勝竹表示，僅對臉書等公開網路資訊蒐集。國安局也強調，絕對不干涉、箝制人民言論自由。

國安局並透過新聞稿表示，鑒於中共及境外敵對勢力，近來主動介入、引導網路輿論發展方向，藉不實訊息污衊元首、影響總統三軍統帥職權施行、干擾國家機制有效運作、打擊政府威信與影響台灣民心士氣，國安局將「詆毀國家元首」列為蒐報爭議訊息面向之一。國安局表示，對於衝擊國安的不實訊息、造成社會不安情緒，歷來都高度關注；而臉書本為網路公開場域，社會民眾可自由連結瀏覽、閱讀評論，國安局對於個人、社群團體並無針對性監控追蹤。