全台千餘座蔣銅像多元處置 楊翠：拆除、認養或替換

2018-11-01

〔記者李欣芳、溫于德／台北報導〕根據促轉會最新的清查，全台灣各縣市包含校園內的蔣介石銅像超過一千座，促轉會代理主委楊翠昨首度拋出促轉會規劃對蔣介石銅像等威權象徵做多元處置，包括拆除、認養、以藝術的方式替置、以在地歷史人物做替置等。

被詢及有眷村盼能認養蔣介石銅像，楊翠說，認養也是一種方式，促轉會可能在選後公布全台清查蔣介石銅像的結果，由於還有花蓮與基隆預計選後才會回報調查結果，因此目前尚無最終統計數字。

楊翠表示，促轉會預計選後到各縣市舉辦系列論壇，將邀請在地住民討論威權象徵與家園空間、日常生活的關係，以及研究在地歷史的專家探討與歷史記憶的關聯，將透過可合作縣市舉行社會對話，蒐集關於處理威權象徵能夠做的方法，凝聚出多重、多元的做法。

楊翠說，處理兩蔣塑像與遺像等威權象徵的多元做法，可能是拆除、藝術轉換、在地歷史記憶轉換、眷村認養或是用地方歷史名人替置等，促轉會將先找專家會商，最後提到促轉會委員會討論，再規劃相關做法。

有關處理程序，楊翠表示，促轉會將與各機關協商，不會只有一種做法，將先聽取各機關意見，雙方會做溝通。

被詢及蔣介石銅像只有移除一個選項嗎？楊翠說，「我們沒有只有拆除這個選項，但是有包含拆除的選項」，認養或藝術替置也各是一種方法，或由地方票選以在地的歷史人物、文學人物來替置，促轉會希望有更多社會對話與選項。

楊翠代理主委假處分案 政院：司法權不宜介入

此外，行政院長賴清德十月中旬核派促轉會專任委員楊翠出任代理主委，但國民黨立院黨團認為相關法律未規定促轉會正副主委該如何代理，適法性具爭議，遂具狀向台北高等行政法院聲請假處分，請求停止該人事命令執行。行政院代理人昨在開庭時強調，賴揆核定楊翠代理屬內部人事管理，司法權不宜介入，且假使無人代理主委，委員會日常事務將無法繼續進行，如召開委員會時須主委在場。

但法官詢問行政院代理人，根據何條規定，委員會開會時需有主委在場？且除了主委外，難道沒有人可擔任主席？

行政院代理人當庭未回應，法官諭知應於庭後三日內具狀陳報。