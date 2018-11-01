三中案開庭》黨產會斥馬顛倒是非

2018-11-01

國民黨早有國庫通黨庫問題

〔記者李欣芳／台北報導〕涉及賤賣三中黨產的前國民黨主席馬英九被北檢依「證交法」特別背信等罪起訴，台北地院昨開庭時，馬當庭陳述強調，自陳水扁二○○○年當選總統後，黨產成對手攻擊焦點，社會對政黨經營事業日漸有負面觀感，黨產會發言人施錦芳昨質疑，這是馬英九顛倒是非的錯誤說法。

施錦芳指出，馬英九在答辯文中有一些似是而非、奇怪的論點，事實上，國民黨在早年就有國庫通黨庫的問題，並不是自陳水扁當選總統後，黨產才成為對手攻擊焦點，導致社會對政黨經營事業日漸有負面觀感，國民黨國庫通黨庫的問題，早自國民黨從中國大陸來到台灣時就已在進行。

早年相關文件也指出，一九五四年二月前台灣省主席吳國楨寫了一封信給國民大會，痛陳政府的六大缺失，頭一條即是：「一黨專政。國民黨之經費，非由黨員之捐助，乃係政府，即國民之負擔。這種國庫通黨庫做法，除共產極權國家外，實為今古所無。」施錦芳說，當年吳國楨就點出國民黨國庫通黨庫的問題。

馬並指稱國民黨前主席連戰曾在二○○二年宣示依據時任監委黃煌雄的調查報告開始處理黨產，將一五二筆黨產主動捐贈各級政府。施錦芳則反駁，這是因當時國民黨自知理虧，才將部分黨產捐贈地方政府，但國民黨更多的黨產，則是已出售且獲利。

至於馬英九聲稱沒有從黨產拿一毛錢放進自己口袋，更沒有收取任何買家的錢，施錦芳說，國民黨黨產的錢有無放入馬英九的口袋，她並不清楚，現在的問題是馬英九賤賣三中等國民黨的黨產，這是賤賣國民黨的公產，這部分將由司法單位處理。