三中案開庭》姚回嗆馬：胡說八道的混蛋

2018-11-01

〔記者周彥妤、施曉光／台北報導〕前總統馬英九被控賤賣中視、中廣與中影等黨產，台北地院昨首度開庭審理，馬英九接受庭訊時稱，民進黨台北市長候選人姚文智當年任職新聞局長，曾發函恫嚇欲購買中視股權的中時集團。姚文智昨回應，他當時是「善意提醒」有意購買黨產的人士。姚並回嗆馬英九是胡說八道的混蛋，想偷天換日賤賣黨產，竟還有臉批評他，歡迎馬來告他。

馬英九辦公室回應，「請姚候選人誠實面對過去，至於誰是混蛋，相信人民自有公評。」

發函中時集團「善意提醒」

姚文智召開記者會，指「歹年冬，厚肖人」（台語，指不好的年頭，瘋子奇事特多），「最近遇到兩個姓馬的混蛋，在哪裡胡說八道」，先是中國國台辦發言人馬曉光，指姚主張當選後北市要禁絕五星旗，根本是「夢話」，姚回嗆馬曉光：「容你在北京說我們在做夢嗎？」他再次強調，只要當選一定說到做到。

斥馬偷天換日 還有臉批評他

姚文智接著再嗆，其次就是馬英九，「這兩個姓馬的，同時出現，同樣也是混蛋」，當年他當新聞局長發的公文，用意在提醒善意第三人，若要買不當黨產，就須了解、提防有一天須歸還人民，目的不外乎為實踐公義。

姚文智表示，馬英九用「天龍八『步』」偷天換日，想賤價賣黨產，還想繼續取得黨產控制權，已是昭然若揭，「竟還有臉批評姚文智？」馬英九想隻手遮天、強渡關山，讓國民黨繼續享用民脂民膏，大家還不譴責？

媒體詢問姚，如此重砲回批，會不會擔心馬英九提告？姚文智加碼回嗆，「歡迎來告，也歡迎馬曉光」。

姚文智說，馬的這番話，就和台北市長柯文哲最近對婦聯會的說詞「現在好好的，過去不用管」，也是異曲同工；他痛批，馬英九這樣的混蛋，全民都應該唾棄，只可惜自己當年當新聞局長，只有倚天劍，缺了屠龍刀，沒辦法治得了他。

姚文智說，不當黨產屬於全民資產，不該由卸任總統馬英九指點江山，希望社會蓄積更多能量，追求實現公義，不要再拖延，此事應畢其功於一役，把黨產歸諸全民。