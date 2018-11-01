三中案開庭》馬劍指姚文智：恫嚇余建新

2018-11-01

〔記者張文川、溫于德／台北報導〕國民黨「三中交易案」昨天開庭，前總統馬英九、中投公司前高層張哲琛、汪海清三人均強調，當年是迫於政黨限期退出媒體的時空環境才急賣三中，馬還當庭爆料稱，前總統陳水扁夫婦、時任總統府辦公室主任馬永成與財政部長林全等人當年聯手施壓讓中信集團辜仲瑩收手不買中投股權，又指當時的新聞局長姚文智曾發函「恫嚇」買家中時集團余建新別買中視。

中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清都辯稱，當年政府以廣電法逼迫政黨退出媒體，國民黨有處分中廣、中視的急迫性與必要性，若不賣出則可能會被新聞局廢除執照，卻被檢方忽略而起訴；但檢方反駁，起訴書裡已載明，當時新聞局並沒有廢照的法源依據。

爆扁夫婦聯手 施壓阻賣黨產

馬英九指稱，民進黨一再阻撓國民黨賣掉黨產，例如二○○四年底中信集團辜仲瑩已和國民黨簽好購買中投股權的草約，還付了訂金，但隔年初，辜卻在扁、珍夫婦、馬永成、林全輪番威嚇下，不敢再碰中投，國民黨只好另找買家。

急賣三中 迫於政黨退出媒體

馬英九隨即劍指姚文智，指出余建新當年想要買中投公司的華夏股權，姚文智發函提醒中時文化，若購買華夏的中視股票，將因買到不當黨產而使權利受損，馬認為姚是要嚇阻余建新不要買中視。馬庭訊後表示：「對自己的清白有信心，對法院的公正有期待。」

張哲琛答稱，馬英九當年宣示黨產歸零，新聞局在核發中視、中廣的行政處分中，附帶條件要求國民黨限期退出經營，否則就會廢照；而中時集團與中投簽約買三中後反悔，不願買中影和中廣，若連中視也破局，會使契約回復原狀，維持中投經營中視的局面，導致撤照後果。

汪海清強調，他在談判會議中錄音，不是做賊心虛才錄音自保，而是會議紀錄功能，每場談判前他都會表明有錄音，是為了防止買家提出非事實的條件來影響賣方判斷，而他在錄音中說「天龍八步（轉賣中視手法）仍有違法的可能性」是說給買方聽的，以爭取有利的交易條件，他批檢方曲解錄音真意斷章取義。

蒞庭主任檢察官陳韻如反駁指出，根據錄音檔內容，汪說天龍八步違法，是對著中投內部的人說的，不是對余建新所說。她說，多位被告質疑錄音譯文，檢方非常期待未來的勘驗錄音檔程序，為昭公信，建議法官在法庭公開勘驗。