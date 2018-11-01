三中案開庭》檢斥馬背信 讓國民黨損失近73億

2018-11-01

〔記者張文川／台北報導〕台北地院昨首度開庭審理國民黨「三中案」，傳喚前總統馬英九、前立委蔡正元等六名被告進行準備程序，馬自認沒犯罪，辯稱沒從黨產拿一毛錢放進自己口袋，也沒收取買家的錢；然而，檢方起訴馬的罪名是證券交易法特別背信罪、非常規交易罪、刑法背信罪，是認定馬英九等人賤賣三中與舊中央黨部大樓，使國民黨黨營事業中投與光華公司損失近七十三億元，犯罪要件與黨產的錢有沒有入馬私囊無關。

馬稱已盡職維護黨的利益

馬英九昨還把矛頭指向時任新聞局長姚文智，強調當年處於政黨必須限期退出媒體的異常時空環境，執政的民進黨打壓、阻撓國民黨處分黨產，姚文智還以新聞局長名義正式發函，恫嚇買家中時集團余建新別買中視。

馬英九強調以三大原則處理三中交易案，一，如果還能談就不要破局，採相對最有利方式處理；二，如果沒得談就破局，回到原狀；三，不論一或二，都一定要以合法為前提進行；馬又稱他從政三十多年一向奉公守法清廉自持，沒從黨產拿一毛錢放進自己口袋，更沒收取任何買家的錢，在黨主席職務上盡忠職守維護黨利益。

不過，檢方起訴馬英九的罪名，在三中交易案是涉嫌違反證交法之特別背信罪、非常規交易罪，在舊中央黨部大樓案是觸犯刑法背信罪。

北檢起訴指出，此三罪的犯罪構成要件，並非以被告有收錢為要件，而是未盡管理人的誠信注意義務，造成中投、光華公司損失七十二．九億餘元，包括中視交易案蒙受損害四．九億餘元、中影案十八億餘元；中廣案造成十五．五億餘元積極損害，還有未實現的應收股款債權廿八．四億餘元消極損害；舊中央黨部大樓案也受損五．九億餘元。

林憲同：馬轉移犯罪焦點

律師林憲同指出，馬英九強調沒拿一毛錢，是想要轉移社會注目的犯罪焦點，馬被起訴的罪名是證交法特別背信罪，基礎事實是，馬英九以國民黨主席身分處理三中案，卻故意違背市場議價機制的誠信注意義務，為圖利特定交易對象（例如余建新、趙少康），賤價出售三中黨產，致使中投公司遭受交易損失，這種違背職務上誠信義務的犯罪行為，就是背信。

林憲同質疑，馬並不是被起訴侵占或業務侵占罪，卻在法庭辯說沒拿一毛錢，這是哈佛法學博士在「莊肖維」。