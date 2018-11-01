中國國台辦批陳明通挑釁 陸委會回嗆「鴕鳥心態」

2018-11-01

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國台辦發言人馬曉光昨在例行新聞發佈會上，抨擊陸委會主委陳明通日前在「中國大陸改革開放四十年之展望與挑戰」的致詞內容，是大放厥詞、肆意挑釁。陸委會回批國台辦「鴕鳥心態」，並強調國台辦不思改善兩岸關係，更反其道而行，印證其所謂「堅定不移推動兩岸關係和平發展」倡議的虛偽本質。

馬曉光也對中國介入台灣選舉表示，「我們從來不干預台灣的選舉」，這不光是嘴上說的，十幾年來事實也證明了這一點，這樣的指控完全是血口噴人，完全是造謠污衊。

陳明通十九日出席研討會時提到，中國大陸政治改革不僅停滯，近年更出現強人政治等走回頭路的跡象，公民社會發展被禁錮壓抑；言論、宗教信仰、民族文化傳承等各類自由持續被箝制。馬曉光抨擊，「台灣陸委會負責人」肆意挑釁，只會進一步升高兩岸緊張對立。

陸委會回應，這是鴕鳥心態批評，陸方應重新領悟、體會我方對大陸進步發展的客觀期許，勇敢面對其政經社會發展嚴重失衡的問題，跳脫集權專政框架，進行政治改革，落實人民民主監督制衡政府，而非共黨變相強化社會監控來箝制人民。

中國擬強制納社保 台灣人憂心

另外，中國將強制台灣民眾納入其社會保險，並稱持有居住證者即使未在中國就業，也可以在居住地參加；據估計，未來每人每月將須繳納約新台幣兩千元的社保費用，引發在中國工作的台灣民眾憂心。馬曉光昨進一步解釋，已在台灣參加相關社保並續保的民眾，可持證明而不參加。

陸委會則強調，陸方社保管理一直存在監督不周與貪腐、保險基金操作不佳等問題，政府基於保護國民的立場，仍須提醒民眾在赴陸發展或申領「居住證」前，應審慎評估，避免為了短期便利，權益受損。