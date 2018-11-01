美台國防工業會議 海大衛︰遏止入侵 台灣應續增國防預算

2018-11-01

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」落幕，美國國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛廿九日在美發表演說時，對我國發展「國防自主」等政策表示讚許，但他建議，台灣應持續增加國防預算，才能在必要時遏止入侵，他提醒，解放軍正增加在第一島鏈以外的活動規模與頻率，台灣的安全不能仰賴中國的容忍。

台灣安全不能仰賴中國的容忍

海大衛的演說為閉門演說，主辦單位「美台商會」昨日公佈講稿。海大衛表示，中國解放軍正在改革，除強調聯合作戰以及渡海能力外，也正進行組織改革，促使解放軍備戰，甚至追求勝仗，也增加在第一島鏈以外的活動規模與頻率。因此，台灣的安全不能仰賴中國的容忍，美國國防部也在協助思量如何增強台灣聯合作戰能力，因應中國的封鎖或兩棲入侵。

海大衛表示，台灣的整體防衛構想強調「防衛固守，重層嚇阻」，另也強調不對稱戰力、戰力保存、濱海作戰（littoral battle）等，並在面臨他國兩棲作戰的挑戰時，善用台灣地理優勢。他也說，如果中國解放軍登陸、突破台灣防線，仍會面臨戰力損耗、都市戰等情境，如台灣運用機動性、具存活力與精準打擊武器，將是對抗解放軍的有效方式。

海大衛也稱許總統蔡英文推動「國防自主」政策，他表示，這對台灣不對稱戰力建構將有進展，例如陸基、艦射型巡弋飛彈、短程防空系統、多管火箭、微型突擊艇、無人飛行載具、灘岸防衛火砲與水雷，以抵禦解放軍入侵。他認為，台灣擁有高科技專業，如果能精進高科技人才的招募與留用，將能獲得高投報率的回饋。美國持續鼓勵並支持台灣強化這些努力作為，相信這些努力會對台灣自我防衛帶來無比的貢獻。

海大衛也提及，台灣軍、民在自我防衛戰力已有重大進展，蔡總統也允諾逐年增加國防預算，台灣國防支出和中國相比，永遠無法相提並論，但在軍隊現代化、人員訓練與物資籌獲上，仍須足夠的資源，才能在必要時遏止對岸入侵。如果台灣國防預算未來幾年無法持續增長，所做的努力將出現動搖。

海大衛表示，美方對台灣在取得區域平衡下、承平時期所需的常規戰力予以支持，以因應「蠻橫的鄰居」（rough neighborhood），他也再次對台灣致力於增加國防預算、加強防衛能力予以嘉許，但礙於經費、時間有限，台灣無法專注在攸關生存以外之事。

美台商會會長韓儒伯在卅日記者會中表示，他認為海大衛僅提醒台灣要考量短、長期挑戰，但不代表美方傾向台灣如何做。