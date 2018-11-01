肯定張忠謀任ＡＰＥＣ代表 ＡＩＴ︰激勵人心的選擇

2018-11-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕亞太經合會（ＡＰＥＣ）年會將於本月中旬召開，台灣由台積電創辦人張忠謀出任領袖代表，會否與美國副總統彭斯互動引人注目。美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑昨對此表示，張忠謀代表台灣所有優良特質，是「激勵人心的選擇（inspiring choice）」，ＡＩＴ目前沒有具體訊息，但也期待看見張忠謀在ＡＰＥＣ與各領袖互動。

酈英傑昨召開駐台後第一次記者會，將增進美台經濟與商業關係列為美台工作優先項目，對於台美去年停開「貿易暨投資架構協定」（ＴＩＦＡ）會議，今年是否能夠召開？酈英傑回應說，ＴＩＦＡ諮商沒有具體的舉行日期，但美國持續與台灣討論經貿議題，在工作階層召開會議。當雙邊都完全準備好時，就會召開ＴＩＦＡ。

酈英傑補充道，美國目前正和中國研商貿易議題，希望創造公平互惠的貿易關係。酈英傑也認為，中國如果能回到市場改革的道路，停止國家帶頭的干預行為，這樣的改善對於美中貿易關係以及中國的主要貿易夥伴都有幫助，其中當然也包括台灣。

ＡＩＴ內湖新館於今年六月舉行落成典禮，但未正式搬遷。酈英傑昨回應此事說，新館尚在等候最後認證，預期在今年底前將會開始搬遷作業。酈英傑也說，內湖新館是ＡＩＴ未來的總部，在台灣關係法四十週年之際，新館將延續台灣關係法的精神，創造美台關係更美好強韌的未來。