兩岸圓桌論壇 陸委會籲避免淪統戰工具

2018-10-31

張顯耀與劉結一唱和「一家親」黨政人士批統戰同路人

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕前陸委會副主委張顯耀近日率團赴中國參與「第一屆兩岸圓桌論壇」，會後發表倡議；該團昨也會見中國國台辦主任劉結一，唱和兩岸和平。陸委會表示，台灣遭逢對岸極限施壓之際，赴陸交流應考量國家利益與社會觀感，避免淪為大陸統戰的工具。

「第一屆兩岸民間圓桌論壇」由台灣「兩岸民間圓桌論壇協會」和中國「中華全國台灣同胞聯誼會」共同舉辦，廿九日在北京舉行。會後雙方發表《共同倡議》，內容包含加強兩岸經濟交流合作、聚焦兩岸青年共同發展等六大面向。與會業者也簽訂「兩岸互拍戲劇合作協議」。

張顯耀一行人昨晚與劉結一會面。劉結一提到居住證與三十一條措施等，都反映「兩岸一家親」，而國家統一是人心所向，任何勢力都擋不住。劉結一也批說，當前兩岸關係嚴峻複雜，根本原因是民進黨當局不承認「九二共識」，勾連外部勢力破壞兩岸關係。

張顯耀︰推動民間交流 兩岸關係不能斷

張顯耀則指過去兩岸有九二共識的互信基礎，兩岸簽署廿三項協議，現在沒有了，但兩岸關係不能斷，因此以民間力量推動交流。

陸委會表示，國人赴陸交流應遵守我方法律規範，對於涉及公權力事項，不能與對岸簽署協議。陸委會強調，台灣不斷遭逢對岸政軍的「極限施壓與挑釁」，值此之際，各界應該認清中共對台「極限壓迫與統戰分化的兩面手法」，赴陸交流應考量國家利益與社會觀感，避免淪為大陸統戰工作的工具。

由於台灣進入大選時刻，中方考量下，今年「國共論壇」至今未舉行，這使得張顯耀主導創辦的「兩岸圓桌論壇」被認為有替代性，讓中方得以繞過蔡政府繼續影響台灣內部的政經情勢。但張前天否認，強調論壇屬純民間性質，與「國共論壇」無關。

黨政人士昨再度批評，北京在台灣大選前設此平台，政治目的昭然若揭，就是分化與統戰，張顯耀曾在馬政府時期擔任陸委會政務副主委，怎會不知北京此舉就是要進一步弱化台灣的公權力，因國民黨要選舉，「國共論壇」召開的複雜性提高而暫緩，這次就是在國台辦主導下，另找了一群以藍營人士為主所設的兩岸平台，想繼續繞過蔡政府，張曾為參與兩岸事務的高官，現卻甘淪為統戰同路人。