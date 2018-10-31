美台國防工業會議 我提半導體合作

2018-10-31

國防部副部長張冠群開幕演說 建議美供應鏈可選擇台灣

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕「美台國防工業會議」主論壇在美東時間廿九日登場，我國國安會副秘書長陳文政、國防部軍備副部長張冠群與產、官、學界共五十餘人與會，兩人皆對我國產業打入國際市場提出意見。陳文政表示，「國防自主」下階段是讓升級中的國防產業打開國際市場，並以美國為跨國合作首要對象；張冠群認為，台灣半導體產業是美台可合作的部分，且美國也在檢討供應鏈，台灣會是最好的選擇。

張冠群廿九日在美台國防工業會議開幕演說時表示，台灣為區域繁榮發展重要基石，且位處關鍵地理位置與航路樞紐，如友我國家可積極共同參與、強化台灣國防安全，將有助於維護區域國家共同利益。至於我國推動「國防自主」部分，他表示，我國國防部明年預算已佔GDP逾二％，其中廿一．三％用於推動國防自主項目，未來也會依財力狀況，持續增加國防預算。

讓國防產業打開國際市場

張冠群表示，我國後續推動國機國造、國艦國造等需求將更迫切，若有國際廠商加入，為台美產業界雙贏，「當然這還有賴於貴國（美國）政府給予政策支持」。他也表示，對於尚無法自製系統，積極爭取軍購、擴及國際合作開發，但他也說，台灣推動國防自主時，首先要避開直接軍備競賽，改採充分利用台海特有作戰環境，以不對稱戰略思維建構軍備。

美為跨國合作首要對象

陳文政表示，我國按部就班推動「國防自主」已有一定程度，下階段為讓升級中的國防產業，打開國際市場，美國為我國跨國產業合作的首要對象。此行除聽產業界意見，作為下一步精進方向，但不涉及具體個案，讓台灣產業進入美國國際生產鏈，為重要節點。

張冠群則說，台美合作較前兩年已有實質進展，論述已有所聚焦，美方了解台灣國防自主概念，也了解雙方產業合作創造雙贏。

對於合作方向，張冠群認為，我國半導體產業全球數一數二，國防產業自雷達到通訊，都需要半導體，這是可以合作的部分，人才和低廉成本都是台灣優勢，且美國也在檢討供應鏈，台灣會是最好的選擇。

另外，美台商會會長韓儒伯在美東時間廿八日表示，他預期美方在年底前，將有另一批對台軍售。張冠群被問及此事時不願回應，僅稱「美台國防工業會議」為談雙方工業合作，未觸及軍售議題。