國民黨持續空戰 祭紙彈文宣

2018-10-31

〔記者林良昇／台北報導〕距離年底九合一大選不到一個月，因國民黨可用的黨產遭到凍結，「銀彈」不足，讓國民黨變成「弱勢黨中央」，輔選力道無以往強勢，黨中央另闢蹊徑，在這次選戰試圖帶領議題，在「空中」助攻各地候選人。

在選舉最後決戰關頭，相較民進黨，國民黨中央並未發起多場大型造勢，就連目前聲勢最強的高雄市長候選人韓國瑜的萬人造勢晚會，黨中央也著墨程度不高。黨中央輔選人士坦言，黨內「大頭」雖已成立中央助選團，目前採取方式都是「由下而上」、「各自規劃」為主，沒有如同民進黨所謂的「輔選列車」。

國民黨人士表示，國民黨黨產被凍結，以往地方大選，黨中央都會以捐贈的名義給各候選人金援，今年銀彈資源可以說是零，改由各候選人各自籌款，打俗稱「陸戰」的組織戰。在全台有廿二縣市分配下，黨中央對各候選人的協助無法太多，改以「空戰」引導議題，推動整體選情發展。

黨中央輔選弱化 改靠空戰

國民黨上週推出「民進黨幹話撲克牌」，作為募款文宣品，文傳會副主委洪孟楷表示，黨中央原本只製作三萬份，但這幾天各縣市議員、縣市長候選人都覺得很有意思，希望加印，在經費許可下，又加印二萬份，未來考慮把圖檔提供給各候選人，提醒民眾民進黨官員過去所講過的幹話。

洪孟楷表示，「空戰」就是引導議題，與民進黨已推出好幾波廣告相比，國民黨中央到現在並沒有推出任何電視廣告，只能用最少的資源引領話題，按照計畫中的時間推出文宣攻防；一旦「幹話撲克牌」效益極大化，也可以成為年底選戰關鍵。

洪孟楷說，國民黨在過去選舉，可能到選前一個月就已經做了十支廣告，但現在黨的資源有限，黨中央在這次大選只會在十一月選前推出兩支廣告，一個是公投、一個是催票，在沒有資源下，力求突破。