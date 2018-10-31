民進黨回歸陸戰 催出基本盤

2018-10-31

〔記者楊淳卉／台北報導〕九合一選舉倒數廿四天，如何激發支持者投票意願為綠營當務之急。民進黨雖以「改革」做文宣主軸，黨內人士不諱言，大環境對中央執政的民進黨不利，現在在地方「講改革已經來不及」，關鍵是回歸組織戰，催出綠營基本盤。

黨政高層指出，民進黨有很多改革成果，全國輔選的蔡英文總統、總統府秘書長陳菊及行政院長賴清德，對傳統支持者還是有吸引力，「重點是，這次選民買不買單？」

高層認為，此次選舉，選民有些浮動，「不耐的氣氛」比過去還強烈，顯現出選民對傳統藍綠既定思維和攻防的不安及反撲，支持者更顯露想要「嘗鮮」的躁動。不僅綠營，藍營也是如此，「但對執政的綠營來說會更累」。

在六都中，民進黨目標固守執政的四都，但尋求連任的台中及被視為綠營鐵票區的高雄，選情出現緊繃，組織「陸戰」成為回防要點。

台中、高雄 是回防重點

據悉，民進黨內近期掌握民調，台中市長林佳龍與國民黨台中市長候選人盧秀燕間支持度仍未拉開，黨內也曾示警林佳龍陣營。林佳龍陣營則對局勢審慎樂觀，輔選人士分析，綠營支持者表態率偏低，要繼續催出支持者熱情；但盧秀燕支持度已到緊繃，評估林有支持度六％至十％領先。

除了林佳龍跑行程，強打「花博牌」，民進黨四名中市立委也依各自選區劃定責任區，展開「米粉專案」，密集於各選區召開座談會。

民進黨高雄市長候選人陳其邁支持度遭國民黨高雄市長候選人韓國瑜逼近，除陳菊積極南下護盤，重整團隊，高雄市五名民進黨立委也動起來。接下來最重要任務就是激起仍沉默的支持者熱情，催出基本盤，拉開與韓國瑜的差距。

黨政高層認為，所謂「韓流」現象，呈現選民期待嘗鮮的欲望，但韓國瑜實際上還是「老菜新包裝」。對民進黨來說，聲量和選票是否有直接關係，要等投出來才知道。