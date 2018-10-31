蘇︰若是現在 不會用侯當警署長

2018-10-31

〔記者李雅雯、賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天接受公民監督平台「沃草」專訪，他被問到經過選舉的檢驗之後，如何看待當年擔任行政院長時，任用侯友宜擔任警政署長的決定？蘇回答，「若是今天就不會任用侯友宜擔任警政署長，因為侯的觀念沒有跟著時代進步。」

蘇貞昌表示，侯友宜作為警察，在治安方面真的很行，但如果時間移到現在，不會再任用侯擔任警政署長，因為在當年的鄭南榕事件中，侯明明是去抓人、攻堅，現在卻說成要去救人，這樣的說法對家屬是二次傷害。

蘇︰侯攻堅抓鄭南榕 卻說是救人

蘇表示，侯曾說若時間重來，仍會這樣做，顯見觀念沒有跟著時代進步；台灣經過幾代人的努力才有現在的自由民主、言論自由，但侯仍停留在那個時代的舊思維，沒有任何進步，光憑這兩點就不會再用他。

蘇說，侯在治安方面很內行，作為內政部組織下的警政署長，執行力確實很行，但如果要作為四百萬人口大都會的新北市長，這牽涉到人文素養、創造力和溝通協調等能力，還要懂得和中央政府爭取補助，不是治安見長就可以勝任。

侯︰蘇貞昌以前對我讚不絕口

對於蘇貞昌的批評，侯友宜受訪回應，蘇以前說的不是這樣，「他（蘇）以前對我『喔老尬搭舌』（台語，意為讚不絕口），稱讚我做得很好、為民眾做很多事。」過去的事情（指鄭南榕案）蘇也都知道，現在卻這樣講，聽聽就好。

另外，蘇貞昌昨也被問到「曾答應保生大帝不選第三次」的敏感問題，蘇表示，決定接受民進黨徵召後，他就向保生大帝拜拜，也向大家說抱歉，民進黨各方評估後仍要他出來承擔責任。

蘇說，很多人對他冷嘲熱諷「欺騙神明」，當年這樣說卻沒做到，他很抱歉，但人生的劇本不能偷看，若大家認為他是有用的人、提出的政見也可以，還能為新北市做事也不是壞事，保生大帝、市民都可以評斷，「蘇貞昌真的會做事，真的可以改變一座城市。」

選第三次欺騙神明？ 蘇說抱歉

蘇貞昌並說，新北市長朱立倫也承諾做好做滿，結果去選總統；馬英九多次說過不選總統，最後也選了；他從來沒有、也絕對不敢欺騙神明，大家如今對他冷嘲熱諷，或說他太老，他都願意接受這些指教。