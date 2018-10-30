立院初審通過 彈劾案採公開記名投票

2018-10-30

〔記者謝君臨、呂伊萱／台北報導〕監察院處理彈劾案採秘密投票方式，被質疑不夠透明。立法院司法及法制委員會昨初審通過「監察法部分條文修正草案」，未來彈劾案審查會應以公開記名投票表決；另也修正彈劾案在審查決定後就應公布相關內容，而非彈劾成立後才公布。

監察院歷來處理彈劾案，投票過程不透明，外界不瞭解贊成、反對原因，過去曾發生過涉關說縱放酒駕嫌犯的前基隆市長張通榮、涉洩密的前檢察總長黃世銘在司法上罪證確鑿，彈劾卻未通過，引發爭議。立委因此提案主張改記名投票。

委員會初審通過「監察法部分條文修正草案」，未來彈劾案之審查會，應以公開記名投票表決，以投票委員過半數同意成立決定之。彈劾案決定成立後，監院應即向懲戒機關提出之。

彈劾沒過 也要公布審查結果

初審通過條文規定，監院人員對於彈劾案在未經審查決定前，不得對外宣洩；監察院於彈劾案審查決定後，應公布之。換言之，未來即使彈劾案沒有通過，監察院也要對外公布審查結果。

民進黨立委李俊俋說，彈劾、糾舉、審計是監察院的憲法權力，要行使這樣的憲法權力本應負責，所以贊成或反對都應公開記名讓大家知道，和立院行使每一個案都應公開記名投票一樣。

監院進行彈劾案表決投票時，原先都是秘密投票，自六月蔡政府提名的新監委提案修改「監察法施行細則」後，現行採取監委「原則不記名，記名例外」表決，且彈劾案在審查成立、移送公懲會後，才會對外公開內容。

監委對初審結果看法不一

不過，對於上述立院初審結果，監委看法不一；高鳳仙認為基於保障被彈劾人權益，宜再斟酌。王幼玲與高涌誠則贊成在保障隱私的前提下，達到最大程度的公開透明，健全社會問責環境。

王幼玲長期主張記名投票。高涌誠則說，修改施行細則後，他參與過六、七次彈劾審查會，「只有一次是不記名」，亦即監院實務運作上已經幾乎是全記名表決，如今立法院要從細則拉到母法修改，他認為「沒有窒礙難行的地方」。

至於彈劾案結果是否公開，高涌誠贊成公開，因現行若彈劾不成立可說是「船過水無痕」，有時甚至連沒參與該次審查會的監委都不曉得。高鳳仙則說，對被彈劾人而言，即使是不彈劾，「感覺還是留下污點」，站在保護人權的立場，宜再多斟酌思考。