美台商會會長︰川普樂意助台增強防衛

2018-10-30

美台國防工業會議開幕

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕「美台國防工業會議」正式登場，國防部副部長張冠群率領的產、官、學代表團已抵達美國，將參與今天正式會議。美台商會會長韓儒伯（見圖，中央社）昨召開會前記者會表示，他預期美國在年底之前，會有另一波對台軍售案。隨著軍售模式改採逐案通知，也可降低中國影響美對台軍售。

預期年底前 對台會有新軍售

今年度「美台國防工業會議」在美國馬里蘭州安納波利斯舉辦，張冠群今日將對與會人員發表專題演說，主要著重於我國兵力整建計畫與執行、工業合作、產業合作等三大主軸。至於美方預料將由美國在台協會主席莫健、美國防部亞太安全事務首席副助理部長海大衛等人代表出席。

韓儒伯表示，美國總統川普樂意助台增強防衛能力，行政部門也有許多「知台派」人士，了解台灣情勢及防衛重要性。而蔡英文總統宣佈提高國防預算，向美方傳達台灣增進自我防衛能力的決心，這對美國行政部門而言，不僅是經濟機會，也提供雙方國防工業合作空間，他相信，兩國國防工業合作將更密切。

美國政府在九月廿四日才宣布售台F-16、F5、IDF經國號戰機、C-130運輸機的航空系統備件，韓儒伯研判，他合理預期，美國政府年底前應會有另一波對台軍售案。他也認為，過去美國政府對台採「包裹式軍售」為一大錯誤，會使美國國務院、中國影響對台軍售的操作空間，他期望降低美國國務院在對台軍售的音量，不再將「美台關係」置於「美中關係」之下，未來也盼藉由逐案通知軍售，降低中國影響美國對台軍售。