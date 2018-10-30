分化台灣新招 中國另闢「兩岸平台」

2018-10-30

「兩岸圓桌論壇」北京登場 黨政人士︰挑選附和統戰同路人

〔記者蘇永耀／台北報導〕由中國統戰組織全國台聯、台灣方面成立的兩岸圓桌論壇協會主辦的「第一屆兩岸民間圓桌論壇」昨在中國北京舉行。這個被認為是北京試圖跳過蔡政府所搭建的兩岸平台，黨政人士認為，這是以民間活動包裝，實則為分化台灣的新伎倆，並挑選附和統戰的同路人。

理事長張顯耀︰平台無政治目的

擔任兩岸圓桌論壇協會理事長的前陸委會副主委張顯耀在北京說，這是純民間的平台，沒有政治目的，也不會取代「國共論壇」。同時希望搭建兩岸民間溝通、對話、合作的平台，達成協助台商減免稅費、擴大內需市場、加入中方一帶一路商機、擴大台商融資管道。

「兩岸民間圓桌論壇」涵蓋經濟、科技、農業、影視等領域，討論議題包括檢視對台三十一條措施、加強兩岸產業合作及台企參與一帶一路等。國台辦副主任陳元豐昨出席開幕，主任劉結一今將會見張顯耀一行。張此行成員包括前經濟部長尹啟銘等人。

黨政人士指出，藍營卸任政務官們包括張顯耀、尹啟銘等人，特別是張顯耀做過陸委會特任副主委，知道兩岸關係互動的敏感複雜性。「兩岸民間圓桌論壇」美其名是純民間、無涉政治目的，但張率台灣各領域人士多以藍營的政、商界人士居多，中方則涉及國台辦及其他附屬組織，還包括中國商務部、發改委、科技部等多個部門及地方政府，性質顯非單純。

黨政人士說，論壇討論內容涉及兩岸文教、藝文、經貿各面向交流，這都是中國對台三十一項措施的具體內容，此次論壇據稱還將提出「共同倡議」、「追蹤檢討落實」，張此時帶領大批人士前往，不就是以民間活動為包裝、高度附和中國對台統戰嗎？加上配合中方單方作為，意圖迴避我官方公權力及兩岸條例等法律規範，張等人曾為政府政務官，不應甘做中國對台政策扈從者及統戰同路人。

黨政人士強調，近來中國對台透過政軍極限施壓威嚇，迫我政府接受其「一中原則」的「九二共識」，更不放棄對台使用武力；國內相關人士執意在此時刻赴中唱和，順從北京當局對台策略，如何對得起台灣民眾？

黨政人士表示，張顯耀此次並拉國民黨來背書，稱得到國民黨主席吳敦義的支持和肯定；這個活動究竟是在國共論壇無法運作下的權宜之計？還是國民黨內人士各起爐灶？也令人質疑。