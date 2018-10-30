退役女官兵 未來也要教召

2018-10-30

兼顧兩性平權、兵役公平性 將納後備軍人管理

〔記者羅添斌／台北報導〕為兼顧兵役公平性及兩性平權，國防部決定以具體行動，跨出歷史性的第一步！

軍方權威官員指出，目前女性官士兵在退伍後，不必納入後備軍人的動員管理對象，但國防部已做出政策決定，全體女性軍官、士官及士兵，未來退伍之後，都須納為後備軍人管理，並且將要接受像男性退伍官兵一樣的教育召集及徵集動員。

官員表示，國防部日前以「國動全防字第1070000353號令」，將這項決定廣發告知三軍司令部、憲兵及後備指揮部等軍事單位，要求女性官士兵在退伍之後，全數都要列入後備軍人管理，國防部並將儘速配合修法。

根據國防部最新統計，國軍女性官士兵人數已經達兩萬兩千餘人，占全體國軍人數的十四％以上，目前除了潛艦部隊之外，三軍所有部隊都已開放女性官士兵服役，女性官士兵也同樣領有戰鬥部隊加給，基於兵役的公平性及兩性平權原則，軍方決定打破數十年來不讓女性官士兵退伍後列為後備軍人管理的慣例。

參考各國制度、評估我動員需求

在修法進度上，官員表示，國防部已完成「志願士兵服役條例部分條文修正草案」，增訂第十五條之一條文「志願服士兵役者，經停役、退伍或解除召集者，應受後備軍人管理」，這項草案已在上週正式對外公告，修法說明中就首度明文提及女性官兵退伍後要納入後備軍人管理；此外，涉及女性軍官及士官的部分，將在後續的修法作業中提出。

對於新制預定實施的時間，官員說，立院本會期的重點是審預算，目前沒有預設的時間點，首先是要一步步的修法，讓女性官士兵退伍後列入後備軍人動員對象的法源依據明確化，接著才是新制啟動時間點的問題。

國防部證實，目前規劃將女性士兵、士官及軍官，都要納入動員編管，國防部刻正就各國女性後備軍人動員執行實況，以及我國部隊動員實際需求等面向進行檢討評估，以利未來執行女性官士兵動員的參考依據。

熟悉後備軍人動員管理的軍方官員說，依據軍方現制，女性官兵在退伍之後，不必像男性官兵一樣列為後備軍人動員管理，但可以主動表達接受後備軍人動員管理的意願，「不過，目前並沒有」。

官員表示，目前有多位女性退伍官兵，雖然沒有列為後備軍人動員管理對象，但她們有些因為長期擔任國防志工工作，或因為在相關領域的表現傑出，對社會及國防事務多有貢獻，在退伍後還獲核定晉任及公開表揚。