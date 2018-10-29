美台國防工業會議登場 加強管控 爭取敏感科技移轉

2018-10-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕今年度「美台國防工業會議」在美東時間廿八日登場，國防部副部長張冠群率團出席，將針對工業合作機制等議題和美方交換意見。據悉，現行工合點數雖多用於技術移轉，卻因美方對部分敏感科技移轉意願較低，監察院也曾發布報告披露，我國和廠商多為「事後工合」，減損國外廠商配合度，要求相關單位檢討改進。

軍方人士表示，對於工業合作未來走向，現階段包括推動「事前工合」、加強安全管控外，由於我國礙於許多外在限制，美廠商輸出科技也會有所考量，這些都將納入今年「美台國防工業會議」中研討。

張冠群日前在立法院表示，雖我國需要高端科技，但各國對高技術釋出都很敏感，這也是工合欲提升的方向。國防部近日公佈的工合模式報告內容指出，對於安全管控部分，為防杜具機敏性國防科技、研究成果或關鍵技術遭竊取或不當移轉，美方產業也建議我方建立全面性安全管控機制。

據透露，軍方對於安全管控機制，正擬定強化作為，未來相關制度將有較大幅度的修正。

工合模式為增強我國工業能力與科技水準、促進國防產業升級和發展、降低採購長期成本及後續維修能力的機制。我國從民國八十二年至今，已簽署一百卅九項工合協議書，其中九十九項和國防購案有關。

但推行多年的工合機制尚有問題待解，「國防部工業合作作業規定」規範，技術移轉、共同研發、人員訓練、國內採購與投資等，皆是工合的方式，其中為「國防自主」關鍵的「技術移轉」案為大宗。但有知情人士透露，美方擔心部分關鍵、高機敏科技外流，因此抱持謹慎態度，仍賴台美雙方建立更佳的默契。

此外，監察院在前年底發布相關報告也指，我國軍售案辦理工合應採「事前工合」，也就是簽署工業合作協議書時談定合作項目後，再簽發價書。但監院統計，自民國九十二年至一○四年共簽署廿一項工業合作協議書，竟有十八項為「事後工合」，除使外商配合度低，也可能錯失我方獲關鍵技術的機會。

軍方表示，為爭取我方實需、掌握談判先機，此次會議將與美方研討工合需求提前檢討確認，藉需求項目分級作為，並積極向美方爭取高端科技研發、合作產製及關鍵性技術。

M1A2戰車採購案

立委：和美方談「事前工合」

民進黨立委蔡適應則認為，現行我國對外軍購案多採「事後工合」機制，如案件完成後，才要求技術移轉等，美方不見得會採用，如此將失去效益。反觀採「事前工合」的韓國、日本，前者已可漸漸參與零組件供應，後者更獲得軍備授權組裝，台灣也有必要走上這條路，例如，我國即將採購的M1A2戰車，也許可和美方談論「事前工合」的可能性。

產業界人士認為，政府應扮演「助攻」角色，助我國產業打入國際供應鏈市場外，也應適度落實機密保護，降低美方的疑慮。