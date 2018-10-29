星期專訪》代理縣長蔡碧仲︰重建依法行政 穩定花蓮縣政

2018-10-29

記者王錦義、游太郎／專訪

前花蓮縣長傅崐萁因非法炒股，被判刑八個月定讞入獄服刑，法務部次長蔡碧仲奉派代理花蓮縣長。上任一個多月來，逐一檢視花蓮縣備受爭議的政策並予導正，譬如：耗資七億元的「日出香榭大道」，查到偷跑發包，蔡碧仲要求依法行政重新檢討；斥資廿二億元的青年住宅，下訂率竟不到兩成，為預防造成財政包袱，蔡碧仲要求暫緩尚未興建的第二期工程；至於每年耗費一千六百萬元舉辦的「五教合一」祭祀儀式，蔡碧仲取消開閉幕儀式，節省公帑八百萬元。

蔡碧仲說，剛到任時，縣長辦公室內空蕩蕩，他握到同仁的手竟是冰冷的，心知自己必須在花蓮縣重建「依法行政、行政中立」政治風氣，才能幫助同仁釋放壓力，也才能穩定縣政。

問：代縣長來花蓮之前，對花蓮縣和前縣長傅崐萁有何印象？

答：花蓮，我打從心底覺得它是台灣最美的所在，如同「花蓮港」那首歌：「這是美麗的天堂、是美麗的家鄉」，所有的山、水、空氣，在西部用錢也買不到，花蓮人是得天獨厚、天之驕子，我愛花蓮。

對傅崐萁的印象，都是從媒體得知，不斷標榜是五星級縣長，此外就是官司纏身。上任前聽聞，傅崐萁在公開活動出場時還要播放專屬的背景音樂，而且有個人專屬歌詞，我到了縣府，才知道原來是「檀島警騎」影集的配樂，傅出場時，音樂一放送，所有人都要停止動作，恭候他大駕光臨，在這個民主時代，真是不可思議。

問：傅崐萁在「理想大地」案，差使多名公務員去幫私人的榮亮公司存提款；而花蓮縣府的台北辦公室，在縣府派員清點財物時，也遭傅系人馬阻擋；加上傅坐牢前，還交代縣府公務員「忍耐三個月就好」；面對種種怪現象，你如何因應？

答：一個即將離開縣府的縣長，不應該對同仁說那種話，那會對公務員造成莫名壓力。

台北辦公室的租期到年底，秘書長顏新章決定提前解約，我的專業判斷是，既然要解約，就必須清點縣府財產，並搬回花蓮，誰知竟發生「公務員把辦公室鑰匙交給外人鎖住門」的狀況，由此事就可看出，過去確實存在很多問題，且因長期的積習，導致部分公務員對依法行政的觀念相對薄弱。

上任後化解同仁壓力 讓大家放鬆

我剛接任時，整個縣長室空蕩蕩，沒有任何東西，只留下兩位新手，一開始，我和同仁握手，他們的手竟是冰冷的，甚至只敢用指尖輕碰一下，深深覺得他們都很畏縮，也承受莫名的不必要壓力；終於，直到十月份的升旗儀式，大家聽到我大聲宣佈「這個儀式今後不再續辦了」，並誠心請同仁脫掉制式背心，請大家把心情放輕鬆，那一刻，同仁們才釋放了心中的壓力。

縣政一切公開透明 預防假訊息

問：外界有流言指目前施政是來查帳、去傅崐萁化；傅過去開主管會報採不定期，你到任後改成每週定期召開，而且會公布決議事項，為何有此改變？

答：花蓮縣政府以往發放白米，袋子都印上「傅崐萁」三個大字，還附上夫妻倆的合照。現在正值選舉期間，傅的配偶徐榛蔚委員是縣長候選人，倘若繼續發放這種白米，不只名實不副，也可能有賄選嫌疑，基層公務員執行發放也可能被檢舉成案，我改用貼紙「花蓮縣政府關心您」，公務員就不會惹上麻煩，這是依法解決問題，我心安理得。

我上任就發生兩件假訊息，一個謠言說我要「停辦免費營養午餐」，另一個謠言說我「花百萬元抹去傅崐萁的白米包裝」。實情正好相反，免費營養午餐不僅要續辦，而且要提升品質。至於修改白米包裝，貼紙只花了九萬多元，根本沒有「百萬元」這種事，用很少的錢就避免了行政不中立，很值得。

我認為即時、透明公開，才能縮小縣民、同仁的資訊落差，所以我要每週定期開會，而且將決議事項公布周知，透明才能預防假訊息的發生。對於假訊息，我始終相信「事實勝於雄辯」，「我所有的事，沒有不可對人言」，這樣活著才會快樂。

你想想，我的行事作風都這麼公開、透明了，仍會傳出那種完全不實在的謠言，退一萬步，我若像過去舊制那般不公開、每週不召開主管會報，可以想像會發生多少誤解？

導正備受爭議政策 才是負責任

問：你喊出「百日維新」，推翻或暫緩某些政策，也有人說代理縣長不必做太多決策，你會因而調整做法？

答：我出身法界，很清楚代理的職權就是要穩定縣政，但穩定縣政絕非無所作為，以青年住宅為例，為什麼繳交訂金的人這麼少？原因何在？再查問下去，知道當初很多人搶抽籤，單是廣告費就花了兩千八百萬元，但訂金卻只收到一千多萬元，下訂率不到兩成，這當然就要先找出問題所在，才能對症下藥。

正在施工的部分，已花了四億元，不可能貿然停工，至於尚未蓋的，若會危及花蓮財政，當然就要暫緩；先蓋好第一期，找出「做得更好」的方式，提高下訂率、緩解財政壓力，如此才能幫助後任者穩定接續，也才是負責任的代理縣長。

問：傅崐萁常拉高地方與中央的對立，塑造中央欺負花蓮的印象，實情如何？○二○六震災後修復進度被批緩慢，如何補救？

答：我發現過去很多資訊被刻意誤導，譬如片面指責中央不照顧花蓮等，然而，中央已經給了很多補助，有沒有被拿去當作私人的恩給？那些措施有沒有如實告知花蓮縣民？地方之所以產生相對剝奪感，都是有人刻意操作，目的是凸顯自己，這種做法不道德。

以日出香榭大道為例，中央出的錢將近九十％，佔了非常高的比例，而且專業的審查委員也提出很多改進意見，例如○二○六地震後，建議多採用在地的石材，勿買外地的花崗岩等，花蓮縣府卻對這些審查意見都不回應。

由於震災修復需要工程專家，所以我延聘桃園國際機場總工程師張垂龍出任副縣長，他也是前縣長謝深山時代的工程專家，由他逐一檢視震災重建工程；尤其是中央都已經給補助了，花蓮更應加強執行力，趕緊把預算都落實。

身為縣長不能什麼都不做，只會要求中央全部代為解決，甚至連土地問題也要中央去取得，這其實是縣府自己要加強執行的事務。

花蓮定居一段時間 圓人生夢想

問：從法務部政務次長調任代理花蓮縣長，這是截然不同的路，你基於什麼理由接下任務？

答：我是接到行政院賴清德院長的諮詢，盼我赴花蓮代理縣長，我的想法單純：「政務官沒有選擇戰場的權利」，所以不加思索，欣然接受；透露一個心事，十幾年前我就曾動念，此生若有機緣，希望能在美麗的花蓮定居一段時間，那將是人生美事，這次來花蓮可視為一圓人生的夢想。

問：你曾出書《世間如鏡—以子為師》紀念過世的兒子，網路卻有藍營支持者留言攻擊，你如何面對？

答：六年前，兒子走了第四天，我摸著他的額頭，依然冰冷，但我必須要接受兒子已走的事實，我覺得活在世間，一切都是唯心所造、唯識所現，每個人的主觀世間都不一樣，有人拿兒子的事諷刺我，我仍然回應他一個愛心，「世間如鏡，若有所見，皆是自己對鏡投影」，如鏡一般的世間，反映出的都是我們自己的心，世間就是因緣，因緣而生，緣滅就消失，一切都是最好的安排。