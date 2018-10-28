陪陳學聖拜票 馬英九：桃園有機會翻轉

2018-10-28

〔記者周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕前總統馬英九昨晚陪同國民黨桃園市長候選人陳學聖到八德區興仁夜市拜票，支持者高喊：「馬總統加油！陳學聖當選！」馬英九認為，「韓國瑜效應」帶來的外溢效果，也將帶來陳學聖翻轉勝選機會。

「韓國瑜外溢效果正在發酵」

週末的興仁夜市人潮洶湧，馬英九陪同陳學聖走進夜市時，支持者搶著握手或合照，馬英九也來者不拒。馬英九說，回想四年前的台北市長選舉，當時柯文哲競選也有很強的外溢效果，甚至很多南部民眾都在關注，如今韓國瑜也吸引很多目光，連帶影響他們對當前時局的看法。

他強調，韓國瑜效應不只在高雄，其他許多縣市都已受到外溢效應發酵的影響，桃園市本來就是「藍大於綠」，相信國民黨的士氣很快就會衝上來，讓桃園選情有機會翻轉。

新北市長朱立倫昨早也陪同陳學聖到楊梅區傳統市場掃街拜票，他說，陳學聖在桃園的選情辛苦眾所皆知，但桃園選情一向詭譎多變，四年前沒人料到領先逾廿％的吳志揚會被鄭文燦逆轉，可見不到最後關頭，鹿死誰手還是未知數。

朱立倫也以高雄選情鼓勵陳學聖，他說，幾個月前韓國瑜民調曾落後幾十％，很多人以為民進黨在高雄躺著選，「但是現在呢？」民進黨從中央到地方執政，讓民眾認為亟需改變，才會造就「韓流」現象，十一月廿四日就是檢驗點。