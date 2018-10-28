幫鄭文燦催票 蔡英文：選舉沒有穩贏的

2018-10-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長候選人鄭文燦昨天舉行北區競選總部成立大會，蔡英文總統以黨主席身分到場加油打氣；蔡英文說，四年前推薦鄭文燦，他讓桃園迎頭趕上，如今又推薦鄭文燦，是因為他能讓桃園徹底轉型，鄭文燦每天工作十五小時、全年無休，是最好的選擇。蔡英文以「大厝蓋一半、師傅不能換」，呼籲市民頭家票投五號鄭文燦，並帶領支持者高喊「桃園五夠讚、投給鄭文燦」。

「大厝蓋一半、師傅不能換」

蔡英文說，四年前幫鄭文燦站台超過廿場，拜託市民頭家給鄭文燦機會；他當選後，果然努力做事，如今四年過去了，大家都很滿意，她自己也很滿意。不過，她也要支持者不能大意，因為選舉沒有穩贏的，只有票投下去才是真的，這一票關係著桃園生活品質與未來發展。

蔡英文細數鄭文燦帶給桃園的建設、市民生活、桃園光榮感三大進步，從機場捷運通車、鐵路地下化到日常生活的路平、活動中心、親子館、公托中心、社會住宅等，都讓市民充滿光榮感，如今新的桃園有各種不同文化、山海美景，是全台進步最快的城市，大家可以驕傲地說「我是桃園人」。

鄭文燦也感謝市府團隊努力、議會支持。他說，票投鄭文燦就是投給未來希望，這是桃園轉型、進步的關鍵。

前民進黨主席許信良、前台聯黨主席黃主文及立委趙正宇、鄭寶清、鄭運鵬、陳賴素美、蔣絜安及黨籍議員、議員候選人都出席成立大會，鄭文燦陣營估計現場有上萬名支持者。