蘇貞昌再批侯友宜：沒辯論就沒選票

2018-10-28

〔記者葉冠妤、李雅雯、翁聿煌／新北報導〕台南市長選舉昨天舉行候選人辯論，新北市長辯論卻遲遲無法舉行。民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天批評對手說，侯友宜總是把話講得很滿、自稱「不怕辯論」，但對於逾八成市民要求的辯論會卻逃避閃躲，大家應該要讓侯友宜知道，「沒有辯論就沒有選票。」

侯：電視辯論會邀請函 已交選辦評估

國民黨候選人侯友宜則回應說，他從來沒有拒絕辯論，蘇貞昌應先對深澳燃煤電廠的重要議題表態，中央政府宣布停建是一回事，究竟蘇對深澳的態度是什麼？若蘇可以講得更具體清楚，隨時可以討論辯論的遊戲規則跟形式。

有電子媒體昨向侯友宜遞交參加電視辯論會的意向書，侯收下後交給幕僚，未當場同意；對此，蘇貞昌表示，台北市長選舉的辯論會即將舉行，新北市卻比台北市慢、比台北市矮一截，原因就是侯友宜一直閃躲，對於超過八成新北市民、大學生團體的期盼與邀請，總是不理不睬，讓市民、學生很失望。

蘇貞昌批評說，侯友宜逃避辯論有兩個原因，一是傲慢，自認「不用辯論照樣當選」，二是心虛，因為對市政不了解，害怕被檢驗，新北市長朱立倫曾說「高格調的選舉就要有辯論」，前總統馬英九日前也說「直轄市長的選舉要有辯論」，侯逃避辯論等於打臉馬英九、朱立倫。

侯友宜受訪時回嗆「我有說過不辯論嗎？」他從沒拒絕辯論，他這輩子不懼戰、也不畏戰，會好好把參選理念跟政見告訴市民，他雖然沒有蘇貞昌的口才，但不會拒絕辯論，電子媒體的辯論邀請函已交給選辦幕僚評估。

對於蘇貞昌指「侯友宜打臉朱立倫」，朱立倫表示，他在二○一○年和蔡英文總統競選新北市長時，蔡當時也非常不願意辯論，他二○一四年與前行政院長游錫堃競選時，雙方好像根本沒提到這件事，新北市長選舉沒有一定要辯論或不辯論，把政見說清楚最重要。