南市長辯論會 5人打經濟牌 1講環保

2018-10-28

〔記者邱灝唐、洪瑞琴／台南報導〕由成功大學學生會、台南社區大學等單位合辦的「二○一八台南市長選舉辯論會」昨日展開，六位候選人各自講述參選政見並回答公民提問。不過，現場沒有交叉詰問流程，火藥味降低許多。

各自講述政見 回答公民提問

大部分候選人在第一階段申論時，皆強打經濟牌，僅有無黨籍陳永和堅持環保理念。民進黨黃偉哲喊出「南科、沙崙綠能園區雙引擎」、「農漁冷鏈雙核心」，強調要讓台南成為科技和農漁產業的重鎮，帶動產業升級。

國民黨高思博抨擊民進黨在台南施政不力，只有換黨換人，才有重振經濟的希望，若台南、高雄皆由國民黨選將當選，更可進行南二都的合作。

無黨籍林義豐重提補助薪水至三萬、開發墓地成為商業區、夜市等政見，強調只有他願承諾做不到就自請辭職；無黨籍許忠信提出向德語系國家招商的概念，並在省道兩旁設廠，製造德國產品，增加就業機會、創造青年返鄉。

無黨籍蘇煥智則宣布要成立海空聯運自由經濟區，輸入便宜零件至安平工業區組裝，再透過安平港和台南機場外銷，打響「ＭＩＴ」名聲。陳永和主打環保，重提龍崎掩埋場的問題，抨擊市區的人發展經濟和賺錢，廢棄物和「髒東西」卻留給山區居民處理，實在不公平。

主辦單位會前透過網路票選，向候選人提問如何解決停車困難、落實性平教育、治水，以及維護歷史街區等問題。不過，這次辯論會未安排交叉詰問的流程，因此火藥味不像過往那麼濃，僅有林義豐、蘇煥智重提「大創案」，高思博指稱黃偉哲收受許多政治獻金，引起現場些許緊張感。

黃偉哲表示，三月六日已對大創供應商億豐富負責人葉啟中提告，後來才了解葉因涉及多起詐欺案未出庭而被通緝，對於少數候選人和某些政黨淪為詐欺案被告打手，非常遺憾， 相信很少人躲過法律制裁、更少人躲過輿論譴責，沒有人可以躲過良心譴責因果報應 ，「我絕對是清白的、心安理得」， 相信台南市民不會投給任意抹黑別人的候選人。