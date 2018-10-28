選戰最後4週攻略 國民黨全面救弱補強

2018-10-28

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選戰剩下倒數四週，國民黨組發會主委李哲華昨日指出，在最後決勝階段，黨中央對於二十二個直轄市、縣市長選區進行「救弱補強」，選情較弱地區會陸續透過區域聯合造勢，強化支持者的凝聚力，至於穩定領先地區，則要加強防範民進黨出奧步。

穩定領先地區 嚴防對手奧步

選舉宣傳部分，文傳會代理主委唐德明指出，中央與地方分進合擊，各直轄市、縣市長候選人因地制宜，針對當地選舉議題及市政問題做出攻防，黨中央則是主攻蔡政府執政無能、弊案及幹話，訴求對蔡政府的不信任投票。另一條軸線則是主打民生與健康議題，也就是「反空污」、「反核食」、「反深澳燃煤電廠」等三項公投訴求，未來二十天的文宣ＤＭ、ＣＦ都會圍繞在這兩條軸線。

李哲華表示，目前除了屏東縣、台南市、嘉義縣外，藍營較弱選區就是桃園市與新竹市，加上有執政優勢，選情卻呈現五五波的新竹縣，都是加強搶救的地區，其中桃園市因為「觀塘換深澳」，台南市最近「大創案」議題發酵，已有翻轉機會，要利用最後時間搶救。桃園市與新竹縣市則要透過十一月四日在新竹縣政府前廣場舉辦桃竹竹苗四縣市候選人集體造勢，並安排連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫、吳敦義等六位前後任主席合體，並透過電視實況轉播的方式，把落後的選情拉抬起來。

李哲華指出，目前高雄市、新北市、台中市，國民黨都已處於穩定領先狀態，支持者回流已達八、九成，「該歸隊的都已經歸隊」，「韓國瑜甚至已經高達九十四％、九十五％」，但桃竹苗地區的藍軍凝聚力有加強空間，希望透過十一月四日的聯合造勢，訴求藍營支持者歸隊。