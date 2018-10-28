選戰最後4週攻略 民進黨訴求回防民主

2018-10-28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕選前倒數四週，九合一選情持續加溫，民進黨將祭出六大助選團，因應各地不同需求加強輔選。在大型造勢活動中主打「政績牌」，未來將加入「回防民主」，因應外部假新聞、網路威脅等訴求。

大型造勢活動主打「政績牌」

輔選幹部指出，民進黨中央有四波助選，第一波是授旗，透過對基層幹部賦予責任，讓選情慢慢加溫；第二波為百工百業，將傳統支持者找回來；第三波為鄉鎮市長、議員總部成立；最後一波則是黨中央為各候選人舉辦的造勢晚會，台中下週花博將盛大開幕，正好為活動暖身、宣傳，營造中台灣勝選氣勢。

針對各地民情不同，民進黨祭出六大助選團，包括由新住民組成的「新住民助選團」；由余天領軍的「好生活助選團」，專門到長照點和長輩聚會點宣傳長照政策；「布袋戲助選團」則將時事編入劇情，在晚會表演；「百工百業助選團」主攻經濟、勞工政策；年輕政務官和國會助理則組成「青年次客助選團」等。黨務主管透露，目前以好生活助選團和新住民助選團最搶手。

至於境外假訊息不斷干擾選舉，民進黨高層也表示，未來會在各種場合提醒支持者和民眾。傳統上對手透過賭盤和買票影響選情的部分，也將透過加強查察或提供檢舉獎金來因應。

在各縣市選情方面，輔選人士指出，台中已將領先幅度拉開，彰化領先幅度較小，正在持續努力中。桃園市、新竹市等選情穩定地區，將交給各縣市自行負責；新北市、台東縣等有機會搶下的縣市，將投入更多輔選資源，輔選節奏會更密集；部分選情膠著區域，也會小心因應防範。最近大家較關注的高雄市等區域，總統府秘書長陳菊和民進黨秘書長洪耀福都已協助動員固票，力求以綿密的組織迎戰。